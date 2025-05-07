Вучич застрял на пути к Путину в Москву: СМИ узнали причину

Президент Сербии Александар Вучич не смог без происшествий добраться в Москву на парад ко "Дню победы". Его самолет застрял в Баку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tanjug и ТАСС .

По информации сербского издания, самолет Вучича находится в Баку и не может вылететь в Москву, поскольку ему не дали соответствующего разрешения.

Tanjug пишет, что разрешение на полет в Москву не могут дать из-за боевых действий.

При этом в предыдущие дни работу российских аэропортов неоднократно ограничивали из-за того, что в небе РФ фиксировали неизвестные дроны.

По состоянию на 15:40 в сербских СМИ появилась информация, что самолет Вучича все же вылетел из Баку. Официально ее не подтверждали.

В то же время ТАСС со ссылкой на посольство Сербии в РФ утверждает, что визит Вучича в Москву остается в силе.