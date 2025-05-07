Вучич застрял на пути к Путину в Москву: СМИ узнали причину
Президент Сербии Александар Вучич не смог без происшествий добраться в Москву на парад ко "Дню победы". Его самолет застрял в Баку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tanjug и ТАСС.
По информации сербского издания, самолет Вучича находится в Баку и не может вылететь в Москву, поскольку ему не дали соответствующего разрешения.
Tanjug пишет, что разрешение на полет в Москву не могут дать из-за боевых действий.
При этом в предыдущие дни работу российских аэропортов неоднократно ограничивали из-за того, что в небе РФ фиксировали неизвестные дроны.
По состоянию на 15:40 в сербских СМИ появилась информация, что самолет Вучича все же вылетел из Баку. Официально ее не подтверждали.
В то же время ТАСС со ссылкой на посольство Сербии в РФ утверждает, что визит Вучича в Москву остается в силе.
Визит Вучича к Путину
Напомним, президент Сербии Александар Вучич решил поехать на парад ко "Дню победы" в Москву. Он принял приглашение российского диктатора Владимира Путина.
На этом фоне глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас подчеркнула, что блок не будет "рассматривать легкомысленно" визиты европейских лидеров в Россию, которая продолжает войну против Украины.
Несмотря на это, Вучич не передумал и все равно решил ехать в Москву, поскольку он "дал слово Путину".
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