ua en ru
Ср, 07 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Вучич застрял на пути к Путину в Москву: СМИ узнали причину

Баку, Среда 07 мая 2025 15:51
UA EN RU
Вучич застрял на пути к Путину в Москву: СМИ узнали причину Фото: Александар Вучич, президент Сербии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Сербии Александар Вучич не смог без происшествий добраться в Москву на парад ко "Дню победы". Его самолет застрял в Баку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tanjug и ТАСС.

По информации сербского издания, самолет Вучича находится в Баку и не может вылететь в Москву, поскольку ему не дали соответствующего разрешения.

Tanjug пишет, что разрешение на полет в Москву не могут дать из-за боевых действий.

При этом в предыдущие дни работу российских аэропортов неоднократно ограничивали из-за того, что в небе РФ фиксировали неизвестные дроны.

По состоянию на 15:40 в сербских СМИ появилась информация, что самолет Вучича все же вылетел из Баку. Официально ее не подтверждали.

В то же время ТАСС со ссылкой на посольство Сербии в РФ утверждает, что визит Вучича в Москву остается в силе.

Визит Вучича к Путину

Напомним, президент Сербии Александар Вучич решил поехать на парад ко "Дню победы" в Москву. Он принял приглашение российского диктатора Владимира Путина.

На этом фоне глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас подчеркнула, что блок не будет "рассматривать легкомысленно" визиты европейских лидеров в Россию, которая продолжает войну против Украины.

Несмотря на это, Вучич не передумал и все равно решил ехать в Москву, поскольку он "дал слово Путину".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Сербия 9 Мая
NEWS
Independent написало, что землю вокруг Чернобыля можно обрабатывать: почему это не так
Independent написало, что землю вокруг Чернобыля можно обрабатывать: почему это не так
DAILY
Время Мерца. Станет ли новый немецкий канцлер лидером Европы и чего ждать Украине
Милан Лелич, Роман Кот Время Мерца. Станет ли новый немецкий канцлер лидером Европы и чего ждать Украине