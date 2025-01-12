ua en ru
Нд, 12 січня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Вучич запропонував провести зустріч Трампа і Путіна в Сербії

Неділя 12 січня 2025 21:06
UA EN RU
Вучич запропонував провести зустріч Трампа і Путіна в Сербії Фото: Александар Вучич (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Сербія зацікавлена в проведенні зустрічі російського диктатора Володимира Путіна та обраного президента США Дональда Трампа. Країна готова гарантувати безпеку кожної зі сторін.

Про це заявив сербський президент Александар Вучич, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews.

"Оскільки я бачу, що деякі люди пропонують своє місце для зустрічі Путіна і Трампа, я хотів би вперше офіційно заявити, що Сербія зацікавлена в тому, щоб стати місцем зустрічі президентів Російської Федерації та Сполучених Штатів Америки", - сказав Вучич.

Він зазначив, що Сербія перебуває поза обома військовими блоками, такими як НАТО і ОДКБ. Таким чином, за його словами, це робить країну незалежною, і Сербія готова гарантувати повну безпеку обом главам держав.

Також Вучич додав, що Сербія є країною, де Дональд Трамп мав найбільшу підтримку в усій Європі. Водночас, там популярний і російський диктатор.

"Немає жодної країни, яка могла б зрівнятися з Сербією за рівнем підтримки президента Трампа. Ми не говоримо про лідерів, які були одними й тими самими, ми говоримо про підтримку народу в цілому. З іншого боку, це країна, де... Путін, як і раніше, дуже і дуже популярний. Так що я думаю, що це місце на земній кулі дуже добре підійде їм обом", - резюмував сербський президент.

Майбутня зустріч Трампа і Путіна

Нагадаємо, днями обраний президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін хоче з ним зустрітися. Тоді ж він додав, що ця зустріч буде організована.

Уже сьогодні майбутній радник Трампа з нацбезпеки Майк Волц повідомив, що впродовж наступних днів або тижнів очікує щонайменше дзвінка між Трампом і Путіним. При цьому зазначив, що зустріч продовжує готуватися.

Також зазначимо, що вчора Швейцарія заявила, що готова на своїй території прийняти зустріч новообраного президента США та російського диктатора щодо війни в Україні. Йдеться про тристоронній діалог за участю Києва.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Російська Федерація Сполучені Штати Америки Сербія Дональд Трамп Вучич
NEWS
"Хочу жити в Україні". З'явилось відео допиту полонених солдатів КНДР
"Хочу жити в Україні". З'явилось відео допиту полонених солдатів КНДР
DAILY
"На секунду подумав, що мене вбило". Медик "Клаус" про штурми, поранення та "ідеальну" евакуацію
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна "На секунду подумав, що мене вбило". Медик "Клаус" про штурми, поранення та "ідеальну" евакуацію