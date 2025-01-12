Вучич запропонував провести зустріч Трампа і Путіна в Сербії

"Оскільки я бачу, що деякі люди пропонують своє місце для зустрічі Путіна і Трампа, я хотів би вперше офіційно заявити, що Сербія зацікавлена в тому, щоб стати місцем зустрічі президентів Російської Федерації та Сполучених Штатів Америки", - сказав Вучич.

Він зазначив, що Сербія перебуває поза обома військовими блоками, такими як НАТО і ОДКБ. Таким чином, за його словами, це робить країну незалежною, і Сербія готова гарантувати повну безпеку обом главам держав.

Також Вучич додав, що Сербія є країною, де Дональд Трамп мав найбільшу підтримку в усій Європі. Водночас, там популярний і російський диктатор.

"Немає жодної країни, яка могла б зрівнятися з Сербією за рівнем підтримки президента Трампа. Ми не говоримо про лідерів, які були одними й тими самими, ми говоримо про підтримку народу в цілому. З іншого боку, це країна, де... Путін, як і раніше, дуже і дуже популярний. Так що я думаю, що це місце на земній кулі дуже добре підійде їм обом", - резюмував сербський президент.