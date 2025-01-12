Швейцарія готова надати майданчик для зустрічі Трампа та Путіна по Україні, - ЗМІ

Швейцарія готова прийняти зустріч новообраного президента США Дональда Трампа і глави Кремля Володимира Путіна щодо війни в Україні. Йдеться про тристоронній діалог за участю Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Temps .

Як пише видання, Швейцарія готова прийняти саміт між президентами Дональдом Трампом і Володимиром Путіним, якщо вони цього вимагатимуть.

"Після саміту в Бюргенштоку (мається на увазі перший Глобальний саміт миру по Україні в червні 2024 року, - ред) Україну, Росію та Сполучені Штати регулярно інформували про нашу готовність підтримати будь-які дипломатичні зусилля, спрямовані на встановлення миру", - заявив глава служби інформації МЗС Швейцарії Ніколя Бідо.

При цьому, як зазначають журналісти мова йде участь усіх сторін, тобто США, Росії та України.