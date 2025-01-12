Швейцарія готова надати майданчик для зустрічі Трампа та Путіна по Україні, - ЗМІ
Швейцарія готова прийняти зустріч новообраного президента США Дональда Трампа і глави Кремля Володимира Путіна щодо війни в Україні. Йдеться про тристоронній діалог за участю Києва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Temps.
Як пише видання, Швейцарія готова прийняти саміт між президентами Дональдом Трампом і Володимиром Путіним, якщо вони цього вимагатимуть.
"Після саміту в Бюргенштоку (мається на увазі перший Глобальний саміт миру по Україні в червні 2024 року, - ред) Україну, Росію та Сполучені Штати регулярно інформували про нашу готовність підтримати будь-які дипломатичні зусилля, спрямовані на встановлення миру", - заявив глава служби інформації МЗС Швейцарії Ніколя Бідо.
При цьому, як зазначають журналісти мова йде участь усіх сторін, тобто США, Росії та України.
Водночас, як додає Le Temps, швейцарський уряд не має наміру проявляти ініціативу. Швейцарія, як зазначається, є лише однією зі списку країн, готових прийняти зустріч політиків.
Зустріч Трампа та Путіна
Нещодавно новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що готує зустріч з Володимиром Путіним, щоб "закінчити" війну в Україні. Він обійме посаду 20 січня.
Вчора речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що глава Кремля Володимир Путін нібито "відкритий для контакту" з Дональдом Трампом без попередніх умов, вітаючи бажання президента США "вирішувати проблеми шляхом діалогу".
Додамо, що з Кремля постійно лунають заяви про нібито бажання закінчити війну в Україні. При цьому Росія продовжує обстріли міст та сіл України, навіть активізувавши атаки на деякі з них.
Крім того, у глави Кремля Володимира Путіна вже встигли відхилити "мирні пропозиції" команди Трампа. Хоча офіційних ініціатив зі США ще навіть не надходило.
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