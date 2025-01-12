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Вучич предложил провести встречу Трампа и Путина в Сербии

Воскресенье 12 января 2025 21:06
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Вучич предложил провести встречу Трампа и Путина в Сербии Фото: Александар Вучич (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Сербия заинтересована в проведении встречи российского диктатора Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа. Страна готова гарантировать безопасность каждой из сторон.

Об этом заявил сербский президент Александар Вучич, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews.

"Поскольку я вижу, что некоторые люди предлагают свое место для встречи Путина и Трампа, я хотел бы впервые официально заявить, что Сербия заинтересована в том, чтобы стать местом встречи президентов Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки", - сказал Вучич.

Он отметил, что Сербия находится вне обоих военных блоков, таких как НАТО и ОДКБ. Таким образом, по его словам, это делает страну независимой, и Сербия готова гарантировать полную безопасность обеим главам государств.

Также Вучич добавил, что Сербия является страной, где Дональд Трамп имел наибольшую поддержку во всей Европе. В то же время, там популярен и российской диктатор.

"Нет ни одной страны, которая могла бы сравниться с Сербией по уровню поддержки президента Трампа. Мы не говорим о лидерах, которые были одними и теми же, мы говорим о поддержке народа в целом. С другой стороны, это страна, где... Путин по-прежнему очень и очень популярен. Так что я думаю, что это место на земном шаре очень хорошо подойдет им обоим", - резюмировал сербский президент.

Будущая встреча Трампа и Путина

Напомним, на днях избранный президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин хочет с ним встретиться. Тогда же он добавил, что данная встреча будет организована.

Уже сегодня будущий советник Трампа по нацбезопасности Майк Волц сообщил, что в течение следующих дней или недель ожидает как минимум звонка между Трампом и Путиным. При этом отметил, что встреча продолжает готовиться.

Также отметим, что вчера Швейцария заявила, что готова на своей территории принять встречу новоизбранного президента США и российского диктатора по войне в Украине. Речь идет о трехстороннем диалоге с участием Киева.

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