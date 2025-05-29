Вучич дав кмітливу відповідь Москві на скарги про поставки зброї Україні

Белград заперечує звинувачення з боку Москви щодо постачання боєприпасів Україні через посередників.
Про це заявив президент Сербії Александар Вучич, повідомляє РБК-Україна з посиланням на RTS.
Говорячи про інформацію про те, що на Заході Сербію відкрито критикують за хороші відносини з РФ, а з Москви лунають заяви про те, що "Белград все ще надсилає Києву боєприпаси через країни-посередники", Вучич зазначив, що окремо обговорював це питання з російським диктатором Володимиром Путіним.
"Як у присутності кількох людей з обох делегацій, так і приватно. Деякі речі, які були заявлені, не відповідають дійсності. Наприклад, вони точно говорять про те, що є угода з Чеською Республікою. Але дозволу не було надано, і жодна з ракет не була доставлена", - запевняє президент Сербії.
Він наголосив, що, на його думку, напади на Сербію часті, тому що вона автономна і незалежна.
"Але ще одна річ, наші заводи повинні жити та працювати. Близько 24 000 людей працюють безпосередньо в оборонній промисловості, і вони залежать від цієї промисловості. Зараз ми спрямовуємо зброю для забезпечення нашої армії", - говорить президент Сербії.
Він наголосив, що ті, хто нападав на нього за те, що він російський шпигун, тепер говорять про те, як він змінив бік.
"Ні, панове, ми працюємо лише для Сербії", - підсумовує Вучич.
Зауважимо, що раніше сьогодні, 29 травня, у Службі зовнішньої розвідки Росії незадоволені тим, що сербські оборонні підприємства всупереч нейтралітету, який задекларував Белград, продовжують постачання боєприпасів Україні.
Росія вважає, що сербські компанії продають боєприпаси, використовуючи зокрема схему країн-посередників. Найчастіше нібито фігурують країни НАТО, насамперед Чехія, Польща, Болгарія.
Нагадаємо, що ще у 2023 році стався витік секретних документів Пентагону щодо можливого постачання сербських боєприпасів в Україну. Однак тоді президент Сербії Александар Вучич заперечував цю інформацію.
Крім того, він згадав про те, що у сербських експортних контрактах прописано заборону на реекспорт в Україну.
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