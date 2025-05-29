Вучич остроумно ответил Москве на жалобы о поставках оружия Украине

Белград отрицает обвинения со стороны Москвы относительно поставок боеприпасов Украине через посредников.
Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич, сообщает РБК-Украина со ссылкой на RTS.
Говоря об информации о том, что на Западе Сербию открыто критикуют за хорошие отношения с РФ, а из Москвы звучат заявления о том, что "Белград все еще отправляет Киеву боеприпасы через страны-посредники", Вучич отметил, что отдельно обсуждал этот вопрос с российским диктатором Владимиром Путиным.
"Как в присутствии нескольких человек из обеих делегаций, так и частным образом. Некоторые вещи, которые были заявлены, не соответствуют действительности. Например, они точно говорят о том, что есть соглашение с Чешской Республикой. Но разрешения не было предоставлено, и ни одна из ракет не была доставлена", - уверяет президент Сербии.
Он подчеркнул, что, по его мнению, нападения на Сербию частые, потому что она автономная и независимая.
"Но еще одна вещь, наши заводы должны жить и работать. Около 24 000 человек работают непосредственно в оборонной промышленности, и они зависят от этой промышленности. Сейчас мы направляем оружие для обеспечения нашей армии", - говорит президент Сербии.
Он подчеркнул, что те, кто нападал на него за то, что он российский шпион, теперь говорят о том, как он изменил сторону.
"Нет, господа, мы работаем только для Сербии", - заключает Вучич.
Заметим, что ранее сегодня, 29 мая, в Службе внешней разведки России недовольны тем, что сербские оборонные предприятия вопреки нейтралитету, который задекларировал Белград, продолжают поставки боеприпасов Украине.
Россия считает, что сербские компании продают боеприпасы, используя в том числе схему стран-посредников. Чаще всего якобы фигурируют страны НАТО, прежде всего Чехия, Польша, Болгария.
Напомним, что еще в 2023 году произошла утечка секретных документов Пентагона относительно возможных поставок сербских боеприпасов в Украину. Однако тогда президент Сербии Александар Вучич отрицал эту информацию.
Кроме того, он упомянул о том, что в сербских экспортных контрактах прописан запрет на реэкспорт в Украину.
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