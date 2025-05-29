Вучич остроумно ответил Москве на жалобы о поставках оружия Украине

Говоря об информации о том, что на Западе Сербию открыто критикуют за хорошие отношения с РФ, а из Москвы звучат заявления о том, что "Белград все еще отправляет Киеву боеприпасы через страны-посредники", Вучич отметил, что отдельно обсуждал этот вопрос с российским диктатором Владимиром Путиным.

"Как в присутствии нескольких человек из обеих делегаций, так и частным образом. Некоторые вещи, которые были заявлены, не соответствуют действительности. Например, они точно говорят о том, что есть соглашение с Чешской Республикой. Но разрешения не было предоставлено, и ни одна из ракет не была доставлена", - уверяет президент Сербии.

Он подчеркнул, что, по его мнению, нападения на Сербию частые, потому что она автономная и независимая.

"Но еще одна вещь, наши заводы должны жить и работать. Около 24 000 человек работают непосредственно в оборонной промышленности, и они зависят от этой промышленности. Сейчас мы направляем оружие для обеспечения нашей армии", - говорит президент Сербии.

Он подчеркнул, что те, кто нападал на него за то, что он российский шпион, теперь говорят о том, как он изменил сторону.

"Нет, господа, мы работаем только для Сербии", - заключает Вучич.