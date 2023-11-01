Вучич розпустив парламент Сербії й призначив дострокові вибори

Президент Сербії Александар Вучич розпустив парламент країни й оголосив позачергові парламентські вибори на 17 грудня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РТРС (Радіо і телебачення Республіки Сербської).
Зазначається, що президент підписав указ про розпуск Національних зборів й призначення виборів народних депутатів на 17 грудня.
В понеділок, 1 листопада, уряд направив Вучичу вмотивовану пропозицію про розпуск Національних зборів і призначення виборів. Як зазначив парламент, проведення нових виборів за існуючих обставин забезпечить вищий ступінь демократії, зменшить напруженість в суспільстві, утвердить на вільне висловлення думок і поглядів з політичних, економічних й інших питань.
"У пропозиції про розпуск парламенту, серед іншого, зазначено, що останнім часом з боку частини громадськості надходять запити призначити нові, позачергові вибори депутатів, і що 11 вересня частина депутатів опозиційні політичні партії звернулися з таким проханням до президента республіки", - додає РТРС.
Країна займає неоднозначну позицію щодо війни в Україні. Вона засуджує вторгнення російських терористів, а також підтримує територіальну цілісність нашої країни. Водночас Белград відмовляється вводити санкції проти Росії й продовжує підтримувати з нею тісні економічні та політичні зв'язки.
За словами Вучича, його країна не може запровадити обмеження, оскільки це означатиме відмову від традиційних дружніх відносин із Москвою.
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