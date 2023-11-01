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Вучич распустил парламент Сербии и назначил досрочные выборы

Фото: Александр Вучич, президент Сербии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Сербии Александр Вучич распустил парламент страны и объявил внеочередные парламентские выборы на 17 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РТРС (Радио и телевидение Республики Сербской).

Отмечается, что президент подписал указ о роспуске Национального собрания и назначении выборов народных депутатов на 17 декабря.

В понедельник, 1 ноября, правительство направило Вучичу мотивированное предложение о роспуске Национального собрания и назначении выборов. Как отметил парламент, проведение новых выборов при существующих обстоятельствах обеспечит высшую степень демократии, уменьшит напряженность в обществе, утвердит на свободное выражение мнений и взглядов по политическим, экономическим и другим вопросам.

"В предложении о роспуске парламента, среди прочего, указано, что в последнее время со стороны части общественности поступают запросы назначить новые, внеочередные выборы депутатов, и что 11 сентября часть депутатов оппозиционные политические партии обратились с такой просьбой к президенту республики", - добавляет РТРС.

Позиция Сербии по войне в Украине

Страна занимает неоднозначную позицию по войне в Украине. Она осуждает вторжение русских террористов, а также поддерживает территориальную целостность нашей страны. В то же время Белград отказывается вводить санкции против России и продолжает поддерживать с ней тесные экономические и политические связи.

По словам Вучича, его страна не может ввести ограничения, поскольку это будет означать отказ от традиционных дружеских отношений с Москвой.

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Сербия