ua en ru
Пн, 21 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Сербія може збільшити транзит російського газу до Угорщини

Новость на русском ▼ Новость на русском → Read in English →
Понеділок 21 серпня 2023 10:12
Сербія може збільшити транзит російського газу до Угорщини Фото: міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Сербія готова збільшити поставки російського природного газу до Угорщини, якщо Україна не продовжить угоду про транзит газу з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, якого цитує AP.

"Останніми днями ми чули, що Україна хотіла б розірвати раніше укладену угоду про транзит природного газу з Росією. Сьогодні сербський президент чітко дав зрозуміти, що якщо Угорщина хоче збільшити постачання природного газу через Сербію до Угорщини, тоді Сербія може забезпечити необхідні потужності для транспортування", - сказав він.

Сійярто зазначив, що президент Сербії Александар Вучич висловив обіцянку прем’єр-міністру Угорщини Віктору Орбану під час зустрічі у Будапешті.

Додамо, що Угорщина отримує близько 80% свого природного газу з Росії, головним чином - через трубопровід “Турецький потік”, який проходить територією Сербії.

Транзит російського газу

Нагадаємо, що угода про транзит російського газу через Україну закінчується у 2024 році. Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що Україна не збирається продовжувати угоду, яка забезпечує поставку російського природного газу до європейських країн через Україну.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Угорщина Сербия
NEWS
ЗСУ минулого тижня звільнили ще 3 кв. км довкола Бахмута, - Маляр
ЗСУ минулого тижня звільнили ще 3 кв. км довкола Бахмута, - Маляр
DAILY
Чому на Заході не вірять в успіх літнього наступу ЗСУ і чого чекати від подій на фронті
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Чому на Заході не вірять в успіх літнього наступу ЗСУ і чого чекати від подій на фронті