Вучич у Республіці Сербській пообіцяв підтримку, і заявив про "один народ"

Президент Сербії Александр Вучич під час свого візиту до Республіки Сербської пообіцяв підтримку місцевим жителям на тлі сепаратистських ініціатив її президента Мілорада Додіка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Сербської прогресивної партії Вучича.

У муніципалітеті Србац Вучич заявив, що Сербія "ніколи не відмовиться від свого народу" в РС, і продовжуватиме допомагати йому економічно.

Сербський президент, виступаючи перед жителями муніципалітету, сказав, що "ми один народ, ми однакові люди лише з двох боків Дрини".

"Це робили з нами десятиліттями, намагаючись з одного народу зробити два народи. Це наша справа, не вимагаючи нічого іншого, поважаючи цілісність БіГ (Боснії та Герцеговини), поважаючи все, що вони хочуть. Але від чого ми ніколи не відмовимося, то це від того, що ми належимо до одного народу", - заявив Вучич.

Він також розповів, що мав "непрості та довгі, відкриті та чесні" бесіди з керівництвом РС на тлі "все складнішої ситуації в Україні".

"Людям у РС важливо знати, що Сербія завжди поважатимуть міжнародне публічне право, але ніколи не забуде і не віддасть свого народу", - йдеться у спічі сербського президента.

Вучич запевнив, що з боку Сербії буде більше інвестицій в ентитет РС.

Ситуація в автономії Республіка Сербська

Раніше в липні президент РС Мілорад Додік підписав відверто сепаратистський закон про відмову публікації в Республіці Сербської актів та законів Боснії і Герцеговини, що викликало різку критику з боку високого представника БіГ Крістіана Шмідта. Він анулював два закони, які ігнорували положення Конституційного суду БіГ, за що в РС щодо нього було "порушено" кримінальну справу.

Нагадаємо, що згідно з Дейтонською мирною угодою, Боснія за підсумками війни у 1990-х роках була поділена на автономні регіони: Республіку Сербську та Федерацію БіГ, де проживають боснійці та хорвати.

Додамо також, що раніше Додік заявив послу України у Хорватії та Боснії та Герцеговині Василю Кириличу, що він більше не бажана особа в Республіці Сербській.

Крім того, як повідомлялося, Додік раніше підтримав анексію РФ українських територій.

У травні у Брюсселі також натякали Додіку, який зібрався до Росії, на наслідки візиту для вступу до ЄС