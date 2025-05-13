Вучич після поїздки на парад до Путіна хоче прискорити вступ Сербії до ЄС

Цю заяву було зроблено після того, як його нещодавня поїздка до Москви викликала критику з боку Заходу.

Вучич приїжджав Росію 8 і 9 травня на парад, присвячений 80-річчю перемоги СРСР у "великій вітчизняній війні". Там він також зустрівся з Володимиром Путіним і головою КНР Сі Цзіньпіном.

Після зустрічі з головою Європейської ради Антоніу Коштою 13 травня Вучич заявив, що Белград хоче прискорити свою європейську інтеграцію і відкрити нові глави перемовин із блоком.

"Атмосфера (в ЄС)... не зовсім хороша, у чому я переконався після поїздки в Москву, але... я вірю, що Європа з розумінням поставиться до прогресу, заснованого на заслугах", - сказав він.

Зв'язки Сербії та Росії

Росія є історичним православним союзником Сербії та основним постачальником природного газу, а "Газпром" і "Газпромнефть" також є власниками сербської нафтової компанії NIS.

Москва також підтримує Белград у його протидії незалежності Косово, своєї колишньої південної провінції.

Вимоги ЄС

Вучич, на якого вже кілька місяців обрушуються антикорупційні протести, очолювані студентами, пообіцяв, що уряд працюватиме над впровадженням реформ, необхідних для вступу до ЄС.

Сербія має викорінити корупцію, реформувати судову систему, ЗМІ та виборче законодавство, налагодити зв'язки з Косово і привести свою зовнішню політику у відповідність із політикою блоку, включно із запровадженням санкцій проти Росії через її вторгнення в Україну.

"Ключовим елементом нашої спільної зовнішньої політики і політики безпеки є чітке засудження жорстокого вторгнення Росії в Україну і підтримка України в досягненні справедливого і міцного миру", - сказав Кошта через перекладача.

Кошта сказав, що він "радий чути", що членство в ЄС залишається головним пріоритетом Сербії. "Те, що потрібно зробити... це свобода ЗМІ, придушення корупції та поліпшення виборчого права".