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Германия призвала начать переговоры о вступлении Северной Македонии в ЕС

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Скопье, Суббота 11 июня 2022 17:56
Германия призвала начать переговоры о вступлении Северной Македонии в ЕС Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Германии считают, что Северная Македония уже готова стать частью Евросоюза, потому что она выполнила все требования.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW, об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц по итогам встречи с премьер-министром Македонии Димитаром Ковачевским.

"Переговоры о присоединении, которые были обещаны два года назад, должны начаться сейчас. В любом случае я буду активно за это выступать", - подчеркнул Шольц.

По словам главы немецкого правительства, Германия будет продвигать процесс вступления балканских государств в ЕС.

Стоит заметить, что Северная Македония получила статус кандидата на вступление в ЕС еще 17 лет назад. В июле 2020 года Еврокомиссия фактически дала зеленый свет переговорам, но они были заблокированы Болгарией.

Напомним, ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что Еврокомиссия готова предоставить рекомендации странам ЕС и завершить оценку относительно статуса кандидата Украины.

Также мы писали, что, по словам Шольца, Германия поможет странам Западных Балкан получить членство в Европейском союзе.

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Евросоюз Германия Олаф Шольц
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