Германия призвала начать переговоры о вступлении Северной Македонии в ЕС
В Германии считают, что Северная Македония уже готова стать частью Евросоюза, потому что она выполнила все требования.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW, об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц по итогам встречи с премьер-министром Македонии Димитаром Ковачевским.
"Переговоры о присоединении, которые были обещаны два года назад, должны начаться сейчас. В любом случае я буду активно за это выступать", - подчеркнул Шольц.
По словам главы немецкого правительства, Германия будет продвигать процесс вступления балканских государств в ЕС.
Стоит заметить, что Северная Македония получила статус кандидата на вступление в ЕС еще 17 лет назад. В июле 2020 года Еврокомиссия фактически дала зеленый свет переговорам, но они были заблокированы Болгарией.
Напомним, ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что Еврокомиссия готова предоставить рекомендации странам ЕС и завершить оценку относительно статуса кандидата Украины.
Также мы писали, что, по словам Шольца, Германия поможет странам Западных Балкан получить членство в Европейском союзе.
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