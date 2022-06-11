Германия призвала начать переговоры о вступлении Северной Македонии в ЕС

В Германии считают, что Северная Македония уже готова стать частью Евросоюза, потому что она выполнила все требования.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW , об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц по итогам встречи с премьер-министром Македонии Димитаром Ковачевским.

"Переговоры о присоединении, которые были обещаны два года назад, должны начаться сейчас. В любом случае я буду активно за это выступать", - подчеркнул Шольц.

По словам главы немецкого правительства, Германия будет продвигать процесс вступления балканских государств в ЕС.

Стоит заметить, что Северная Македония получила статус кандидата на вступление в ЕС еще 17 лет назад. В июле 2020 года Еврокомиссия фактически дала зеленый свет переговорам, но они были заблокированы Болгарией.