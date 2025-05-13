Вучич после поездки на парад к Путину хочет ускорить вступление Сербии в ЕС

Сербия по-прежнему привержена своему плану по вступлению в Европейский Союз и хочет ускорить подачу заявки на членство.
Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Это заявление было сделано после того, как его недавняя поездка в Москву вызвала критику со стороны Запада.
Вучич приезжал Россию 8 и 9 мая на парад, посвященный 80-летию победы СССР в "великой отечественной войне". Там он также встретился с Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.
После встречи с председателем Европейского совета Антониу Коштой 13 мая Вучич заявил, что Белград хочет ускорить свою европейскую интеграцию и открыть новые главы переговоров с блоком.
"Атмосфера (в ЕС)... не совсем хорошая, в чем я убедился после поездки в Москву, но... я верю, что Европа с пониманием отнесется к прогрессу, основанному на заслугах", - сказал он.
Россия является историческим православным союзником Сербии и основным поставщиком природного газа, а "Газпром"и "Газпромнефть"также являются владельцами сербской нефтяной компании NIS.
Москва также поддерживает Белград в его противодействии независимости Косово, своей бывшей южной провинции.
Вучич, на которого уже несколько месяцев обрушиваются антикоррупционные протесты, возглавляемые студентами, пообещал, что правительство будет работать над внедрением реформ, необходимых для вступления в ЕС.
Сербия должна искоренить коррупцию, реформировать судебную систему, СМИ и избирательное законодательство, наладить связи с Косово и привести свою внешнюю политику в соответствие с политикой блока, включая введение санкций против России за ее вторжение в Украину .
"Ключевым элементом нашей общей внешней политики и политики безопасности является четкое осуждение жестокого вторжения России в Украину и поддержка Украины в достижении справедливого и прочного мира", - сказал Кошта через переводчика.
Кошта сказал, что он "рад слышать", что членство в ЕС остается главным приоритетом Сербии. "То, что нужно сделать... это свобода СМИ, подавление коррупции и улучшение избирательного права".
Чиновники Евросоюза неоднократно призывали президентов стран, стремящихся вступить в ЕС, включая Вучича, избегать проведения Москвой парадов.
Из стран Западных Балкан Сербия, Черногория, Северная Македония, Албания и Босния получили статус кандидата на членство в ЕС, в то время как Косово отстает.
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