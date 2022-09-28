UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Вучич підтвердив позицію Сербії щодо "референдумів" в Україні

Фото: Олександр Вучич, президент Сербії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сербія не визнає результатів "псевдореферендумів" про входження до складу Росії тимчасово окупованих територій України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Сербії Олександра Вучича, яку наводить Reuters.

"Сербія не визнає цього (референдумів - ред.), оскільки дотримується міжнародного права, Статуту ООН та резолюцій ООН", - зазначив президент.

За словами Вучича, його країна виборює власну територіальну цілісність і "в її інтересах захищати територіальну цілісність інших міжнародно визнаних країн".

Зазначимо, що Україна також не визнає незалежності Косова від Сербії.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Кремль організував фейкові "референдуми" про входження тимчасово окупованих територій України до складу РФ, що фактично є анексією.

При цьому глава МЗС Сербії Микола Селакович заявляв, що його країна не визнаватиме результатів псевдореферендумів і дотримується міжнародного права.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВучичРеферендумСербияВійна Росії проти України