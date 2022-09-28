Вучич підтвердив позицію Сербії щодо "референдумів" в Україні

Сербія не визнає результатів "псевдореферендумів" про входження до складу Росії тимчасово окупованих територій України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Сербії Олександра Вучича, яку наводить Reuters.
"Сербія не визнає цього (референдумів - ред.), оскільки дотримується міжнародного права, Статуту ООН та резолюцій ООН", - зазначив президент.
За словами Вучича, його країна виборює власну територіальну цілісність і "в її інтересах захищати територіальну цілісність інших міжнародно визнаних країн".
Зазначимо, що Україна також не визнає незалежності Косова від Сербії.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Кремль організував фейкові "референдуми" про входження тимчасово окупованих територій України до складу РФ, що фактично є анексією.
При цьому глава МЗС Сербії Микола Селакович заявляв, що його країна не визнаватиме результатів псевдореферендумів і дотримується міжнародного права.
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