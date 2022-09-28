Вучич підтвердив позицію Сербії щодо "референдумів" в Україні

"Сербія не визнає цього (референдумів - ред.), оскільки дотримується міжнародного права, Статуту ООН та резолюцій ООН", - зазначив президент.

За словами Вучича, його країна виборює власну територіальну цілісність і "в її інтересах захищати територіальну цілісність інших міжнародно визнаних країн".

Зазначимо, що Україна також не визнає незалежності Косова від Сербії.