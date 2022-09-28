Вучич подтвердил позицию Сербии по "референдумам" в Украине

Сербия не признает результатов "псевдореферендумов" о вхождении в состав России временно оккупированных территорий Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Сербии Александара Вучича, которое приводит Reuters.
"Сербия не признает этого (референдумов - ред.), поскольку придерживается международного права, Устава ООН и резолюций ООН", - отметил президент.
По словам Вучича, его страна борется за собственную территориальную целостность и "в ее интересах защищать территориальную целостность других международно признанных стран".
Отметим, что Украина также не признает независимость Косово от Сербии.
Напомним, ранее стало известно, что Кремль организовал фейковые "референдумы" о вхождении временно оккупированных территориях Украины в состав РФ, что фактически является аннексией.
При этом глава МИД Сербии Николай Селакович заявлял, что его страна не будет признавать результаты псевдореферендумов и придерживается международного права.
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