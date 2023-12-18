Вучич оголосив про перемогу своєї партії на виборах у Сербії, опозиція каже про фальсифікації

За підрахунком голосів на окремих виборчих дільницях, соціологічні дослідницькі компанії Ipsos і CeSID прогнозують, що SNS отримає 46,2% голосів, а друге місце посяде опозиційна лівоцентристська Сербія проти насильства з 23,2% голосу.

"Це абсолютна перемога, і вона робить мене щасливим", - заявив Вучич.

Водночас соціологи стверджують про низку порушень. Зокрема, виборці організовано прибували на дільниці, фотографували бюлетені, а також були процедурні помилки.

Опозиційна партія "Сербія проти насильства" звинуватила партію Вучича у фальсифікації виборів і заявила, що подасть скаргу до Державної виборчої комісії.

Дострокові парламентські вибори у Сербії

Президент Сербії Александар Вучич 1 листопада розпустив парламент і призначив на 17 грудня 2023 року дострокові парламентські та місцеві вибори. Попередні загальні вибори в Сербії відбулись у квітні 2022 року, наступні за графіком вибори до парламенту планувалися на 2026-й рік.

Згідно з першими підрахунками, на виборах лідирує Сербська прогресивна партія (SNS) чинного президента країни Александара Вучича.

У квітні Вучич залишив посаду очільника правлячої Сербської прогресивної партії. Новим президентом SNS став тодішній міністр оборони Сербії Мілош Вучевіч.