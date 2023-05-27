Вучич пішов з посади очільника правлячої партії Сербії

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що залишає посаду очільника Сербської прогресивної партії, як наразі є правлячою в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RTS .

На зустрічі "Сербія надії" Вучич заявив, що "партії як ніколи потрібна єдність, єдність і єдність". Він сказав, що боротиметься за кожну секунду миру, але в разі нападу на сербів на півночі Косово і Метохії Сербія не буде сидіти склавши руки.

"Це останній вечір, коли я звертаюся до вас як президент SNS, завтра хтось інший очолить партію, членом якої я залишаюся", - сказав Вучич.

Сьогодні, 27 травня, за пропозицією Вучича новим президентом SNS був обраний чинний міністр оборони Сербії Мілош Вучевіч.

Фото: міністр оборони Сербії Мілош Вучевіч (facebook.com sns.milos.v)

"Політика партії не зміниться, ми залишаємось двигуном розвитку нашої країни", - сказав Вучевіч після виборів.

Раніше Вучич говорив про свого наступника, що "знає його як людину, віддану SNS, але також віддану ідеї незалежної та процвітаючої Сербії".

Правляча партія Сербії

Сербська прогресивна партія (SNS) - сербська проросійська політична партія, створена в жовтні 2008 року колишнім лідером сербських радикалів Томиславом Николичем.

Наразі є правлячою партією в Сербії, та володіє 73 депутатськими мандатами в Скупщині.

За ідеологією вважається консервативною і сербською націоналістичною, однак виступає за вступ Сербії в ЄС.

Відносини Сербії з Росією

Белград та Москва продовжують співпрацю попри війну в Україні та санкції ЄС, запроваджені проти режиму Путіна.

Сербія не приєдналася до санкцій проти Росії, хоча Вучич декілька разів заявляв про підтримку територіальної цілісності України. При цьому президент Сербії, як і чиновники з його оточення, уникають слова “війна”, говорячи про Україну та РФ.

Днями голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель навіть заявив, що Сербія має переглянути свої зв'язки з Росією та узгодити свою зовнішню політику з політикою Європейського Союзу.

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