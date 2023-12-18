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Вучич объявил о победе своей партии на выборах в Сербии, оппозиция говорит о фальсификации

Фото: президент Сербии Александар Вучич (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Сербии Александар Вучич объявил о победе правящей партии Сербская прогрессивная партия (SNS) на досрочных парламентских выборах, которые состочлись 17 декабря. Однако оппозиция заявила о нарушении и фальсификации голосования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По подсчету голосов на отдельных избирательных участках, социологические исследовательские компании Ipsos и CeSID прогнозируют, что SNS получит 46,2% голосов, а второе место займет оппозиционная левоцентристская Сербия против насилия с 23,2% голоса.

"Это абсолютная победа, и она делает меня счастливым", - заявил Вучич.

В то же время социологи утверждают о ряде нарушений. В частности, избиратели организованно прибывали на участки, фотографировали бюллетени, а также были процедурные ошибки.

Оппозиционная партия "Сербия против насилия" обвинила партию Вучича в фальсификации выборов и заявила, что подаст жалобу в Государственную избирательную комиссию.

Досрочные парламентские выборы в Сербии

Президент Сербии Александар Вучич 1 ноября распустил парламент и назначил на 17 декабря 2023 досрочные парламентские и местные выборы. Предыдущие всеобщие выборы в Сербии состоялись в апреле 2022 года, следующие по графику выборы в парламент планировались на 2026-й год.

Согласно первым подсчетам, на выборах лидирует Сербская прогрессивная партия (SNS) действующего президента страны Александра Вучича.

В апреле Вучич покинул пост главы правящей Сербской прогрессивной партии. Новым президентом SNS стал тогдашний министр обороны Сербии Милош Вучевич.

 

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ВучичСербия