На парламентських виборах у Сербії лідирує партія президента Вучича

У Республіці Сербія в неділю, 17 грудня, відбулися парламентські та муніципальні вибори. Згідно з першими підрахунками, на виборах лідирує Сербська прогресивна партія (SNS) чинного президента країни Александара Вучича.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RTS.rs.

Зазначається, що виборці обирали депутатів сербського і місцевого парламентів.

За даними підрахунку голосів соцслужби CeSID/IPSOS, на виборах лідирує Сербська прогресивна партія (SNS) президента країни Александара Вучича з результатом у 46,4% голосів. Друге місце посідає лівоцентристський альянс "Сербія проти насильства" з 23,3%.

На третьому місці, за підрахунками, Соціалістична партія (SPS) з 6,7%, а на четвертому - опозиційна коаліція NADA з 4,8%.

Дострокові парламентські вибори у Сербії

Президент Сербії Александар Вучич 1 листопада розпустив парламент і призначив на 17 грудня 2023 року дострокові парламентські та місцеві вибори. Попередні загальні вибори в Сербії відбулись у квітні 2022 року, наступні за графіком вибори до парламенту планувалися на 2026-й рік.

У квітні Вучич залишив посаду очільника правлячої Сербської прогресивної партії. Новим президентом SNS став тодішній міністр оборони Сербії Мілош Вучевіч.

Додамо, що Белград і Москва продовжують співпрацю попри війну в Україні та санкції ЄС проти режиму Володимира Путіна.

Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що Сербія має переглянути свої зв'язки з Росією та узгодити свою зовнішню політику з політикою ЄС.

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