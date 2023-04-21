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Втручання у відносини. У Китаї відповіли США щодо "безмежної" дружби з РФ

Фото: речник Міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбін (facebook com spoxwangwenbin)
Автор: Наталія Юрченко

У Китаї різко відповіли США на дорікання у "безмежній" дружбі з Росією. У Пекіні вважають це втручаннями у відносини.

Відповідну заяву зробив речник Міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбін, повідомляє РБК-Україна з посиланням The Guardian.

Представник МЗС відповів на слова міністра фінансів США Джанет Єллен. Вона заявила, що так звана "безмежна" дружба Пекіна та Москви свідчить про те, що Китай несерйозно ставиться до війни в Україні.

Веньбін сказав, що жодна країна не має права втручатися у відносини Китаю з Росією.

Нагадаємо, нещодавно посол Китаю в ЄС назвав "безмежну" дружбу Пекіна та Москви риторичним прийомом. Він запевнив, що Китай не підтримує війну РФ проти України.

При цьому лідер Китаю Сі Цзіньпін досі публічно не засудив російське вторгнення. У США вважають, що Китай хоче всидіти на двох стільцях, пропонуючи мирний план Україні і співпрацюючи з РФ.

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