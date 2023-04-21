Втручання у відносини. У Китаї відповіли США щодо "безмежної" дружби з РФ

Представник МЗС відповів на слова міністра фінансів США Джанет Єллен. Вона заявила, що так звана "безмежна" дружба Пекіна та Москви свідчить про те, що Китай несерйозно ставиться до війни в Україні.

Веньбін сказав, що жодна країна не має права втручатися у відносини Китаю з Росією.

Нагадаємо, нещодавно посол Китаю в ЄС назвав "безмежну" дружбу Пекіна та Москви риторичним прийомом. Він запевнив, що Китай не підтримує війну РФ проти України.

При цьому лідер Китаю Сі Цзіньпін досі публічно не засудив російське вторгнення. У США вважають, що Китай хоче всидіти на двох стільцях, пропонуючи мирний план Україні і співпрацюючи з РФ.

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