Мінфін США про співпрацю Китаю та РФ: ознака несерйозного ставлення Пекіна до війни

У США вважають, що Китай несерйозно ставиться до війни Росії проти України, оскільки він продовжує співпрацювати з Москвою.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News , про це заявила міністр фінансів США Джанет Єллен.

"Партнерство Китаю з Росією "без обмежень" є тривожною ознакою того, що він несерйозно ставиться до припинення війни Москви проти України", - наводить видання слова чиновниці.

Міністр також додала, що дуже важливо, щоб Китай чи інші країни не надавали Росії матеріальної підтримки чи допомоги в обході санкцій.

Вона наголосила, що наслідки порушень будь-яких обмежень "будуть суворими".