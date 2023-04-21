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Вмешательство в отношения. В Китае ответили США касательно "безграничной" дружбы с РФ

Фото: спикер Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбин (facebook com spoxwangwenbin)
Автор: Наталья Юрченко

В Китае резко ответили США на упреки в "безграничной" дружбе с Россией. В Пекине считают это вмешательством в отношения.

Соответствующее заявление сделал спикер Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбин, сообщает РБК-Украина со ссылкой The Guardian.

Представитель МИД ответил на слова министра финансов США Джанет Йеллен. Она заявила, что так называемая "безграничная" дружба Пекина и Москвы свидетельствует о том, что Китай несерьезно относится к войне в Украине.

Вэньбин сказал, что ни одна страна не имеет права вмешиваться в отношения Китая с Россией.

Напомним, недавно посол Китая в ЕС назвал "безграничную" дружбу Пекина и Москвы риторическим приемом. Он заверил, что Китай не поддерживает войну против Украины.

При этом лидер Китая Си Цзиньпин до сих пор публично не осудил российское вторжение. В США считают, что Китай хочет усидеть на двух стульях, предлагая мирный план для Украины и сотрудничая с РФ.

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