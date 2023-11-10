Не втримала п'яна матір. На Закарпатті дитину на смерть збила вантажівка (відео)

У Закарпатській області 9 листопада під колеса вантажівки потрапила півторарічна дівчинка. Від отриманих травм вона загинула.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Головного управління Національної поліції України у Закарпатській області.

Трагедія сталася у селищі Ясіня Рахівського району Закарпатської області близько 16:20. 57-річний водій вантажівки "Урал" скоїв наїзд на малолітню дитину.

Як з'ясувала поліція, дівчинка вибігла на дорогу після того, як її мати відволіклася і перестала стежити за донькою.

"Дитину з місця події було госпіталізовано до реанімаційного відділення місцевої лікарні. Однак, від отриманих травм, вона загинула", - уточнюють правоохоронці.

Водія перевірили - за кермом він перебував у тверезому стані.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, які спричинили смерть, слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Водія помістили до ізолятора тимчасового тримання.

"Також співробітники поліції перевірили і маму загиблої дитини: у її крові зафіксовано 1,7 проміле алкоголю. Встановлено, що жінка була у стані алкогольного сп'яніння", - зазначають у поліції.

Дії матері кваліфікували як невиконання батьками обов'язків щодо догляду за дитиною, що призвело до тяжких наслідків. Їй загрожує до 5 років ув'язнення.

Нагадаємо, 4 листопада під Києвом електропоїзд на смерть збив 15-річну дівчину. Інцидент стався біля станції "Лісова Буча".