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Під Києвом електричка насмерть збила 15-річну дівчину

Київська область, Неділя 05 листопада 2023 21:39
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Під Києвом електричка насмерть збила 15-річну дівчину Фото: електричка насмерть збила 15-річну дівчину (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Вчора, 4 листопада, під Києвом електропотяг насмерть збив 15-річну дівчину. Інцидент стався поблизу станції "Лісова Буча".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву поліції Київської області.

За даними правоохоронців, надзвичайна подія сталася вчора, близько 16 години.

"Поліція попередньо встановила, що 31-річний машиніст застосував екстрене гальмування, побачивши людину на колії, однак зіткнення уникнути, на жаль, не вдалося", - повідомили правоохоронці.

Наразі слідчі розпочали досудове розслідування.

"Поліція Київської області нагадує: залізничний транспорт - зона підвищеної небезпеки. Будьте обережними на залізничних коліях, особливо у темну пору доби!", - додали правоохоронці.

Самогубства в столиці

Нагадаємо, що протягом жовтня у Києві сталося два парні самогубства підлітків. Спочатку зведені брат і сестра вистрибнули із 24-го поверху, а через кілька днів дві подруги викинулись із недобудови.

РБК-Україна вже повідомляло, яка поведінка дитини має насторожити батьків.

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