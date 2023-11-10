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Не удержала пьяная мать. На Закарпатье ребенка насмерть сбил грузовик (видео)

Пятница 10 ноября 2023 20:16
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Не удержала пьяная мать. На Закарпатье ребенка насмерть сбил грузовик (видео) Фото: на Закарпатье ребенка насмерть сбил грузовик (zk.npu.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

В Закарпатской области 9 ноября под колеса грузовика попала полуторагодовалая девочка. От полученных травм она погибла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления Национальной полиции Украины в Закарпатской области.

Трагедия произошла в поселке Ясиня Раховского района Закарпатской области около 16:20. 57-летний водитель грузовика “Урал” совершил наезд на малолетнего ребенка.

Как выяснила полиция, девочка выбежала на дорогу после того, как ее мать в отвлеклась и перестала следить за дочерью.

"Ребенок с места происшествия был госпитализирован в реанимационное отделение местной больницы. Однако, от полученных травм, он погиб", - уточняют правоохранители.

Водителя проверили - за рулем он находился в трезвом состоянии.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, которые привели к смерти, следователи внесли ведомости в Единый реестр досудебных расследований. Водителя поместили в изолятор временного содержания.

"Также сотрудники полиции проверили и маму погибшего ребенка: в ее крови зафиксировано 1,7 промилле алкоголя. Установлено, что женщина была в состоянии алкогольного опьянения", - отмечают в полиции.

Действия матери квалифицировали как невыполнение родителями обязанностей по уходу за ребенком, которое привело к тяжелым последствиям. Ей грозит до 5 лет тюрьмы.

Напомним, 4 ноября под Киевом электропоезд насмерть сбил 15-летнюю девушку. Инцидент произошел возле станции "Лесная Буча".

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