ua ru
Пт, 03 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Втричі більше, ніж зазвичай. BBC за тиждень встановило імена ще 935 загиблих окупантів

Новость на русском →
США, П'ятниця 03 березня 2023 20:23
Втричі більше, ніж зазвичай. BBC за тиждень встановило імена ще 935 загиблих окупантів Фото: BBC за тиждень встановило імена ще 935 загиблих окупантів (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Число підтверджених втрат окупантів за тиждень втричі перевищило звичайні щотижневі цифри Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російську службу BBC.

На основі відкритих джерел BBC вдалося встановити імена 16071 російського військового, який загинув на війні в Україні.

Лише за останній тиждень російській службі BBC спільно з виданням "Медіазона", яке визнане в Росії "іноагентом", та командою волонтерів вдалося підтвердити імена ще 935 загиблих.

Втричі більше, ніж зазвичай. BBC за тиждень встановило імена ще 935 загиблих окупантів

Протягом усього 2022 року російські джерела щотижня зазвичай повідомляли про приблизно 250-300 загиблих. У січні ці цифри подвоїлися, у лютому знову продовжили зростати. За даними видання, це може бути наслідком спроб наступу Росії на Донбасі.

"Ми спираємося лише на підтверджені повідомлення про загибель, тому зібрані дані не відображають реального рівня втрат. Ми припускаємо, що наш список може містити щонайменше вдвічі менше імен загиблих, ніж насправді поховано у Росії. Такого висновку ми дійшли, вивчаючи обставини на цвинтарях у понад 60 російських населених пунктах протягом усього 2022 року", - повідомляють в BBC.

Крім того, число підтверджених за відкритими джерелами російських втрат за рік вторгнення в Україну вже перевищило офіційно визнані радянські втрати протягом майже десяти років війни в Афганістані, тоді загинула - 15051 людина.

Нагадаємо, за даними генштабу, втрати Росії в Україні перевищили 150 тисяч солдатів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війська РФ Війна Росії проти України
NEWS
Від зльоту до вибуху. З'явилося відео удару дрона по літаку А-50 в Білорусі
Від зльоту до вибуху. З'явилося відео удару дрона по літаку А-50 в Білорусі
DAILY
Олексій Данілов: Як тільки ми вийдемо на кордони, навіть не уявляю, де вже має бути Путін
Ростислав Шаправськийголовний редактор РБК-Україна Олексій Данілов: Як тільки ми вийдемо на кордони, навіть не уявляю, де вже має бути Путін