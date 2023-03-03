ua ru
Пт, 03 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Втрое больше обычного. BBC за неделю установило имена еще 935 погибших оккупантов

Новина українською →
США, Пятница 03 марта 2023 20:23
Втрое больше обычного. BBC за неделю установило имена еще 935 погибших оккупантов Фото: BBC за неделю установило имена еще 935 погибших оккупантов (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Число подтвержденных потерь оккупантов за неделю втрое превысило обычные еженедельные цифры Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российскую службу BBC.

На основе открытых источников BBC удалось установить имена 16071 российского военного, погибшего на войне в Украине.

Только за последнюю неделю российской службе BBC совместно с изданием "Медиазона", признанным в России "иноагентом", и командой волонтеров удалось подтвердить имена еще 935 погибших.

Втрое больше обычного. BBC за неделю установило имена еще 935 погибших оккупантов

В течение всего 2022 года российские источники еженедельно обычно сообщали об около 250-300 погибших. В январе эти цифры удвоились, в феврале снова продолжили расти. По данным издания, это может являться следствием попыток наступления России на Донбассе.

"Мы опираемся только на подтвержденные сообщения о гибели, поэтому собранные данные не отражают реального уровня потерь. Мы предполагаем, что наш список может содержать по меньшей мере вдвое меньше имен погибших, чем на самом деле похоронено в России. К такому выводу мы пришли, изучая обстоятельства на кладбищах более чем 60 российских населенных пунктов в течение всего 2022 года", - сообщают в BBC.

Кроме того, число подтвержденных по открытым источникам российских потерь за год вторжения в Украину уже превысило официально признанные советские потери в течение почти десяти лет войны в Афганистане, тогда погиб - 15051 человек.

Напомним, по данным генштаба, потери России в Украине превысили 150 тысяч солдат.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Войска РФ Война России против Украины
NEWS
От взлета до взрыва. Появилось видео удара дрона по самолету А-50 в Беларуси
От взлета до взрыва. Появилось видео удара дрона по самолету А-50 в Беларуси
DAILY
Алексей Данилов: Как только мы выйдем на границы, даже не представляю, где уже должен быть Путин
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина Алексей Данилов: Как только мы выйдем на границы, даже не представляю, где уже должен быть Путин