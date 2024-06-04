Втричі більше, ніж у квітні. Терехов назвав кількість обстрілів Харкова у травні

Російські терористи у травні 76 разів атакували Харків. Це втричі більше, ніж у квітні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Харкова Ігоря Терехова.
"Тільки за травень Харків пережив 76 обстрілів. Що майже втричі більше, ніж було у квітні", - написав Терехов.
За його словами, 37 ударів було здійснено УМПБ - Д30 (авіабомби), 25 - ракетами, 12 - дронами-камікадзе Shahed і 3 - БПЛА типу "Ланцет".
Також мер розповів, що сигнали повітряної тривоги оголошувалися у місті 193 рази та сумарно тривали 474 години 55 хвилин.
Харків та область перебувають під постійними обстрілами з боку російських терористів.
Так, 25 травня окупанти керованими авіабомбами вдарили по будівельному гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові, в результаті загинули 19 людей і ще 54 отримали поранення. Того ж дня росіяни повторно вдарили по Центральному парку міста.
А 31 березня російські терористи випустили по Харкову зенітні ракети С-300 - внаслідок атаки була частково зруйнована п'ятиповерхівка, було влучання на територію підприємства. Внаслідок атаки загинули 5 людей, ще 25 постраждали, серед них дві дитини.
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