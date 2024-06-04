Втрое больше, чем в апреле. Терехов назвал количество обстрелов Харькова в мае

Российские террористы в мае 76 раз атаковали Харьков. Это втрое больше, чем в апреле.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Харькова Игоря Терехова.
"Только за май Харьков пережил 76 обстрелов. Что почти втрое больше, чем было в апреле", - написал Терехов.
По его словам, 37 ударов было совершено УМПБ - Д30 (авиабомбы), 25 - ракетами, 12 - дронами-камикадзе Shahed и 3 - БПЛА типа "Ланцет".
Также мэр рассказал, что сигналы воздушной тревоги объявлялись в городе 193 раза и суммарно продолжались 474 часа 55 минут.
Харьков и область находятся под постоянными обстрелами российских террористов.
Так, 25 мая оккупанты управляемыми авиабомбами ударили по строительному гипермаркету "Эпицентр" в Харькове, в результате погибли 19 человек и еще 54 получили ранения. В тот же день россияне повторно ударили по Центральному парку города.
А 31 марта российские террористы выпустили по Харькову зенитные ракеты С-300 - в результате атаки была частично разрушена пятиэтажка, было попадание на территорию предприятия. В результате атаки погибли 5 человек, еще 25 пострадали, среди них два ребенка.
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