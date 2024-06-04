Втрое больше, чем в апреле. Терехов назвал количество обстрелов Харькова в мае

Обстрелы Харькова

Харьков и область находятся под постоянными обстрелами российских террористов.

Так, 25 мая оккупанты управляемыми авиабомбами ударили по строительному гипермаркету "Эпицентр" в Харькове, в результате погибли 19 человек и еще 54 получили ранения. В тот же день россияне повторно ударили по Центральному парку города.

А 31 марта российские террористы выпустили по Харькову зенитные ракеты С-300 - в результате атаки была частично разрушена пятиэтажка, было попадание на территорию предприятия. В результате атаки погибли 5 человек, еще 25 пострадали, среди них два ребенка.

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