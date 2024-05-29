ua en ru
Ср, 29 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Харкові завершили пошукові роботи після удару росіян по "Епіцентру"

Харків, Середа 29 травня 2024 18:37
UA EN RU
У Харкові завершили пошукові роботи після удару росіян по "Епіцентру" Фото: у Харкові завершили пошукові роботи на місці удару по "Епіцентру" (Сергій Болвінов у Facebook)
Автор: Іван Носальський

У Харкові на місці удару російських окупантів по "Епіцентру", який стався 25 травня, завершили пошукові роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка у Telegram.

Він розповів, що поліція ідентифікувала всі 19 тіл загиблих внаслідок російських авіаударів по будівельному гіпермаркету. Це вдалося завдяки ДНК-лабораторії.

За словами Клименка, всього криміналісти провели понад 100 досліджень. Для надання біологічних зразків до поліції звернулось 16 родичів жертв. Також до пошуку було залучено кінологів.

"В результаті ударів по звичайному гіпермаркету Харкова загинули 12 чоловіків і 7 жінок. Серед жертв - 17-річний хлопець і 12-річна дівчинка. Ще 54 особи отримали поранення", - наголосив Клименко.

Удар по "Епіцентру"

Нагадаємо, у суботу, 25 травня, російські окупанти керованими авіабомбами вдарили по будівельному гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові.

Ворожа атака викликала руйнування, було відомо про загиблих та поранених.

За кілька днів біля будівлі гіпермаркету знайшли ще одну нерозірвану авіабомбу. Як стверджували в прокуратурі, якби вона влучила у ціль, то жертв могло бути набагато більше.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків Війна в Україні
NEWS
Стефанішина розповіла про очікування України від саміту НАТО у Вашингтоні
Стефанішина розповіла про очікування України від саміту НАТО у Вашингтоні
DAILY
Наталія Шамрай, ЦНАП КМДА: Оновлені дані у нас та в ТЦК – це рівнозначні документи
Катерина Гончаровакерівник розділу "Суспільство" Наталія Шамрай, ЦНАП КМДА: Оновлені дані у нас та в ТЦК – це рівнозначні документи