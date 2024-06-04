Втричі більше, ніж у квітні. Терехов назвав кількість обстрілів Харкова у травні

Російські терористи у травні 76 разів атакували Харків. Це втричі більше, ніж у квітні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Харкова Ігоря Терехова.

"Тільки за травень Харків пережив 76 обстрілів. Що майже втричі більше, ніж було у квітні", - написав Терехов. За його словами, 37 ударів було здійснено УМПБ - Д30 (авіабомби), 25 - ракетами, 12 - дронами-камікадзе Shahed і 3 - БПЛА типу "Ланцет".



Також мер розповів, що сигнали повітряної тривоги оголошувалися у місті 193 рази та сумарно тривали 474 години 55 хвилин.