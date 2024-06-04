Втрое больше, чем в апреле. Терехов назвал количество обстрелов Харькова в мае

Российские террористы в мае 76 раз атаковали Харьков. Это втрое больше, чем в апреле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Харькова Игоря Терехова.

"Только за май Харьков пережил 76 обстрелов. Что почти втрое больше, чем было в апреле", - написал Терехов. По его словам, 37 ударов было совершено УМПБ - Д30 (авиабомбы), 25 - ракетами, 12 - дронами-камикадзе Shahed и 3 - БПЛА типа "Ланцет".



Также мэр рассказал, что сигналы воздушной тревоги объявлялись в городе 193 раза и суммарно продолжались 474 часа 55 минут.