UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Обличчя Війни

Втретє за місяць. Запорізька АЕС знову на межі блекауту через обстріл РФ

Фото: Запорізька АЕС опинилась на межі блекауту 30 листопада (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Через обстріл російських військ, Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) опинилася на межі блекауту 30 листопада. Це вже втретє за місяць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міненерго.

"Сьогодні вночі (30 листопада, - ред) через ворожий обстріл Запорізька атомна станція втратила живлення однієї з двох зовнішніх ліній електропередачі, що з'єднують тимчасово окуповану ЗАЕС із об’єднаною енергосистемою України", - йдеться у повідомленні.

За даними Міненерго, забезпечення зовнішнього живлення станції, що необхідно для її безпечного функціонування, уже втретє за листопад під загрозою.

"Наразі станція живиться лише однією лінією електропередачі. У разі  відключення станції від зовнішнього живлення на Запорізькій АЕС станеться черговий повний блекаут, який створює загрозу для радіаційної безпеки", - додали у міністерстві.

Коли почнуться відновлювальні роботи

Як зазначив міністр енергетики Герман Галущенко, вже втретє за листопад через ворожі обстріли відключилась одна з ліній електропередачі, що з’єднує тимчасово окуповану Запорізьку АЕС з українською енергосистемою.

"Українські енергетики почнуть відновлення роботи лінії, щойно дозволить безпекова ситуація", - додав він.

За словами міністра, лише повернення Україні контролю над окупованою Запорізькою АЕС  може гарантувати безпечну експлуатацію найбільшої в Європі атомної станції, бо кожен день окупації станції наближає ЗАЕС до катастрофи.

Ситуація на ЗАЕС

Російські війська захопили Енергодар Запорізької області в лютому 2022 року, коли окупанти масштабно вторглися в Україну. Разом з Енергодаром було захоплено й атомну станцію.

Російські загарбники не дотримуються елементарних правил безпеки на об'єкті. Там вони зберігають не тільки техніку, а й накопичують живу силу для перекидання на лінію фронту.

Зазначимо, що ЗАЕС була на межі блекауту буквально 16 листопада. Така ж ситуація повторилася і 21 листопада. Після останньої НП, енергетики відновили одну з ліній живлення окупованої Запорізької АЕС 23 листопада.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорізька АЕСРосійська ФедераціяВійна в Україні