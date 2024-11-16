Окупована ЗАЕС знову опинилася на межі блекауту

Фото: ЗАЕС знову опинилася на межі блекауту (Getty Images)

Окупована росіянами Запорізька АЕС знову опинилася на межі блекауту. Знеструмлено одну з двох ліній живлення станції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міненерго.

Як зазначається, внаслідок ворожого обстрілу було знеструмлено одну з двох ліній живлення окупованої Запорізької АЕС. Наразі станція з'єднана з українською енергосистемою лише однією лінією електропередачі. Міненерго наголошує, що у разі відключення останньої лінії на Запорізькій станції станеться черговий повний блекаут. Це є важким порушенням умов безпечної експлуатації й загрожує розвитком аварії. "Наші спеціалісти уже почали роботи з відновлення лінії живлення АЕС. Такі дії країни-агресора створюють загрозу радіаційній безпеці всього регіону. Лише повернення Україні контролю над Запорізькою АЕС може гарантувати її безпечну експлуатацію", - наголосив міністр енергетики Герман Галущенко.