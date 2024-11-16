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Окупована ЗАЕС знову опинилася на межі блекауту

Енергодар, Субота 16 листопада 2024 09:41
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Окупована ЗАЕС знову опинилася на межі блекауту Фото: ЗАЕС знову опинилася на межі блекауту (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Окупована росіянами Запорізька АЕС знову опинилася на межі блекауту. Знеструмлено одну з двох ліній живлення станції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міненерго.

Як зазначається, внаслідок ворожого обстрілу було знеструмлено одну з двох ліній живлення окупованої Запорізької АЕС.

Наразі станція з'єднана з українською енергосистемою лише однією лінією електропередачі. Міненерго наголошує, що у разі відключення останньої лінії на Запорізькій станції станеться черговий повний блекаут. Це є важким порушенням умов безпечної експлуатації й загрожує розвитком аварії.

"Наші спеціалісти уже почали роботи з відновлення лінії живлення АЕС. Такі дії країни-агресора створюють загрозу радіаційній безпеці всього регіону. Лише повернення Україні контролю над Запорізькою АЕС може гарантувати її безпечну експлуатацію", - наголосив міністр енергетики Герман Галущенко.

Ситуація на Запорізькій АЕС

Запорізька атомна електростанція є найбільшою АЕС в Україні та Європі. ЗАЕС з 4 березня 2022 року перебуває під російською окупацією. Загарбники замінували частину території станції, а також розмістили там своїх військових.

Крім того, росіяни неодноразово вчиняли провокації на території ЗАЕС. Станція неодноразово перебувала на межі блекауту.

У жовтні Запорізька АЕС понад добу була відключена від лінії живлення.

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Запорізька АЕС Міненерго
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