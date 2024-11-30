Третий раз за месяц. Запорожская АЭС снова на грани блэкаута из-за обстрела РФ

"Сегодня ночью (30 ноября, - ред) из-за вражеского обстрела Запорожская атомная станция потеряла питание одной из двух внешних линий электропередачи, соединяющих временно оккупированную ЗАЭС с объединенной энергосистемой Украины", - говорится в сообщении.

По данным Минэнерго, обеспечение внешнего питания станции, что необходимо для ее безопасного функционирования, уже в третий раз за ноябрь под угрозой.

"Сейчас станция питается только одной линией электропередачи. В случае отключения станции от внешнего питания на Запорожской АЭС произойдет очередной полный блэкаут, который создает угрозу для радиационной безопасности", - добавили в министерстве.

Когда начнутся восстановительные работы

Как отметил министр энергетики Герман Галущенко, уже в третий раз за ноябрь из-за вражеских обстрелов отключилась одна из линий электропередачи, соединяющая временно оккупированную Запорожскую АЭС с украинской энергосистемой.

"Украинские энергетики начнут восстановление работы линии, как только позволит ситуация с безопасностью", - добавил он.

По словам министра, только возвращение Украине контроля над оккупированной Запорожской АЭС может гарантировать безопасную эксплуатацию крупнейшей в Европе атомной станции, потому что каждый день оккупации станции приближает ЗАЭС к катастрофе.