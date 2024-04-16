Працівник ЗАЕС Олексій Мельничук: Росіяни перетворили атомну станцію на військову базу

Запорізька АЕС вже більше двох років перебуває під окупацією. Росіяни інсценують вибухи на ЗАЕС і залякують працівників. Що відбувається на станції – РБК-Україна розповів спеціаліст з експлуатації, який там раніше працював.

Україна стала єдиною державою у світі, у якої інша країна захопила атомну станцію. Росія, порушивши всі міжнародні конвенції, зробила це двічі: Чорнобильська АЕС звільнена, а ЗАЕС поруч з Енергодаром досі під контролем ворога.

Небагатьох працівників, які залишилися в Енергодарі, змусили підписати контракти. Частина з них прийняла рішення залишитися, щоб забезпечувати безпеку на станції, а це фактично означає безпеку всього світу. Через дії окупантів з початку великої війни станція пережила вісім повних і одне часткове знеструмлення.

РБК-Україна поспілкувалося зі спеціалістом з експлуатації ЗАЕС Олексієм Мельничуком і депутатом міськради Енергодару, який віддав роботі на станції 19 років життя. Він розповів про фейки росіян і інсценування обстрілів, загрозу нового блекауту й про те, як зараз живе окуповане місто.

Олексій прожив півроку в окупації, зараз займається волонтерством, підтримує кваліфікацю спеціаліста і мріє повернутись до роботи на вже звільненій від окупантів ЗАЕС. Далі – пряма мова співрозмовника.

Окупанти постійно порушують вимоги МАГАТЕ

Понад рік після початку окупації Енергодару, 30 травня 2023 року, в Грузії генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі озвучив 5 принципів безпеки для ЗАЕС.

По-перше, не мають здійснюватися атаки з або проти станції, особливо проти реакторів, сховищ ядерного палива. В березні 2024 року в МАГАТЕ зафіксували обстріли з артилерії з території самої станції. У них на офіційному сайті є інформація про те, що вони чули виходи з території ЗАЕС і що це схоже на артилерію. Тобто цей пункт росіяни вже порушили, і це лише один із багатьох подібних випадків.

По-друге, була вимога не зберігати на станції важке озброєння, і щоб на станції не було військовослужбовців, яких можуть використати для нападу. Але в соцмережах самих росіян за 12 березня 2024 року є фото, де два танки стоять між енергоблоками та береговими насосними станціями енергоблоків.

Також в березні російські військові публікували фото, де вони відверто позують з протитанковим озброєнням, де тренуються прямо у машинному залі. На одному з відео видно, що ремонтний майданчик 4 енергоблоку повністю заповнений військовою технікою, серед якої є БТРи та інші великі військові машини. Подібні фото і відео потрапляли в мережу й раніше.

Фото: Російські військові позують на фоні ЗАЕС. За вимогами МАГАТЕ, військові не мають там знаходитися (надане Олексієм Мельничуком)

Розміщення військової техніки на ремонтних майданчиках зафіксовано на п’яти енергоблоках з шести. Особовий склад військових рф розміщено на кожному енергоблоці, спецкорпусах та у лобароторно-побутових корпусах ЗАЕС. Тобто вже давно очевидно, що з першого дня окупації росіяни перетворили атомну станцію на військову базу.

Наступний пункт від МАГАТЕ – забезпечити безперебійне зовнішнє електропостачання підприємства. Але ми дуже часто фіксуємо відключення ліній електромереж: вимикаються як 750 кВ, так і резервна лінія феросплавного заводу 330 кВ. Лінії постійно відновлюють наші енергетики, але найбільш тяжким наслідком для безперебійного зовнішнього електропостачання підприємства є те, що 26 березня цього року росіяни знищили машинні зали ДніпроГЕСу. Тобто взагалі вивели ДніпроГЕС з енергосистеми.

Серед пунктів по безпеці станції від МАГАТЕ була також вимога захистити всі структури системи та компоненти, важливі для роботи зі станцією, від атак або диверсій. Дивно чути, що росіяни будуть від чогось захищати станцію. Адже Україна в жодному разі її не атакує: всі ми розуміємо, як важливий цей об'єкт, і що його взагалі не потрібно чіпати. Радіаційна безпека ЗАЕС є пріоритетом для вищого керівництва України.

Цинічним виглядають заяви окупантів про нібито обстріли з боку України, бо вони захоплювали станцію з використанням тяжкого озброєння. Окупанти ще у 2022 році знищили один із корпусів навчально-тренувального центру, були потрапляння по галереях, по енергоблоку, був фактично розстріляний адміністративний корпус, а пошкодження трансформатору призвело до відключення 6 енергоблоку від енергосистеми.

Фото: Російські військові тренуються прямо у машинному залі ЗАЕС (надане Олексієм Мельничуком)

Ще один пункт серед вимог – не вживати жодних дій, які б підірвали ці принципи. Тобто ми розуміємо, що Росією фактично всі принципи порушені – цього року і раніше, з перших днів захвату міста Енергодар та ЗАЕС.

РФ інсценує вибухи на ЗАЕС і в Енергодарі

Росія в черговий раз звинувачує Україну у нібито обстрілах ЗАЕС. Але можна просто проаналізувати деякі факти, і стане ясно, що це повна нісенітниця. 7 квітня голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що на території ЗАЕС вибухнув безпілотник. Згодом представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов відзначив, що Україна не причетна до жодних збройних провокацій на території станції.

В одному зі своїх фейкових сюжетів окупанти показали, що начебто була атакована машина, яка підвозить харчі на атомну станцію. Але на їхньому ж відео ми бачимо абсолютно цілу автівку Урал, на ній жодної дірочки немає. Вони інсценували вибух, щоб його було чути експертам МАГАТЕ. І начебто це був обстріл з боку України.

Також на відео росіян видно, що купол блоку №6 цілий. В кадр потрапляють нетипові для АЕС предмети, яких там за всіма нормами взагалі не повинно бути. Якщо зробити стоп-кадр відео, ми можемо побачити, що там є певне обладнання, незграбно перемотане синьою стрічкою. Саме в цій зоні, звідки вели зйомку, зазвичай знаходиться збірка для освітлення, тобто нічого специфічного там не може зберігатися. Для чого використовували цю ізоляційну стрічку – не зрозуміло. Можливо, там щось було заміноване й здетонувало, і щоб прикрити це, біля блоку для відео кинули залишки дрону і демонстративно показали його на камеру.

Фото: З дрону, який називають "українським", для сюжету навіть не здерли російську наліпку "Судоплатов" (скріншот)

Окупанти інсценували і удар по місту Енергодар. Казали, нібито від ЗСУ летять дрони. Однак на їхніх же відео було чітко видно, що на батареї дрону була зідрана наліпка "Судоплатов". Про зборку дронів цього окупаційного підрозділу росіяни піарили у соцмережах. Тобто ці дрони вони роблять десь у зборочному цеху самі. Навіть свою наліпку не могли нормально здерти, щоб показати що це нібито Україна.

Росіяни розуміють, що самі ж порушили всі принципи, які озвучив Гроссі ще у 2023-му році. А недавно вони показували фото тренувального корпусу, який начебто обстріляли ЗСУ. Однак люди, які в той момент були на місці, чули виліт і буквально через дві-три секунди – приліт. Тобто гатили саме з окупованої території. Коли ще на початку 2022 року я там проходив чергове навчання, то бачив, що багато приміщень були простріляні.

Ці дії окупантів показують наміри перекинути увагу світу від своїх порушень принципів безпеки на начебто атаку ЗАЕС Україною. Створення фейкових відео окупантами не повинно жодним чином відвернути увагу світу від самого факту захоплення ЗАЕС, відсутності кваліфікованого персоналу для забезпечення радіаційної безпеки атомної електростанції.

Фото: Росіяни викладають фото військової техніки, яку вони розміщують прямо на атомній станції (скриншот)

А недавно аналітики заявили, що Росія планує створити нову провокацію на ЗАЕС та звинуватити в цьому Україну, щоб "спровокувати переговори з міжнародними організаціями та узаконити окупацію" станції.

Інформаційна війна, яку веде Російська Федерація в Україні – це дуже страшна річ. І протидіяти цьому потрібно всіма доступними способами. Все, що вони публікують і заявляти, треба спростовувати на найвищому рівні. Цим фактично Україна вже давно займається.

Чи загрожує ЗАЕС новий блекаут

Через дії окупантів і окупаційної адміністрації з самого початку вторгнення РФ Запорізька АЕС пережила вісім повних і ще одне часткове знеструмлення. 22 березня були прямі влучання ракет по ДніпроГЕСу, і цим окупанти завдали вчергової еличезної шкоди.

Крім того, що через масований обстріл будівлі машинного залу стався витік у Дніпро орієнтовно півтони нафтопродуктів, окупанти таким чином позбавили ЗАЕС швидкого джерела електропостачання, яке повинно відновлюватися впродовж 5 хвилин.

ДніпроГЕС важлива тим, що подавала електричну енергію через феросплавний завод далі безпосередньо на Запорізьку АЕС. Росіяни знищили це джерело електрики, і резервне в тому числі. Це вкрай загрозливо для нас з точки зору можливого блекауту. Також не треба забувати, що окрім шести реакторів, на території ЗАЕС знаходиться сховище відпрацьованого ядерного матеріалу.

Фото: Олексій Мельничук підтримує кваліфікацю спеціаліста і мріє повернутись до роботи на вже звільненій від окупантів ЗАЕС (з особистого архіву)

Найгірший можливий сценарій для ЗАЕС – відключення електроенергії, а також відсутність палива в дизель-генераторах. Загрозу також нестиме можливе пошкодження ССВЯП (сухого сховища відпрацьованого ядерного палива). Тоді існує ризик витоку радіації у зовнішнє середовище.

На даний момент електричні лінії 330 кВ і 750 кВ підключені, але періодично одну з ліній після обстрілу треба відновлювати. Інколи буває, що пошкоджено одразу дві лінії одразу. В таких випадках на станції вмикаються дизельні генератори, які починають підживлювати електричною енергію системи безпеки станції, і щоб була можливість подавати воду безпосередньо для охолодження реакторів та басейнів витримки відпрацьованого ядерного палива. Але ситуація продовжує залишатися вкрай загрозливою.

Які умови роботи на станції зараз

Персонал станції можна розділити на три категорії. Перші – це ті, хто свідомо стали на бік окупантів, підписав контракти з "Росатомом" і самі морально змушували інших працівників підписати контракти. Другі підписали контракт свідомо без примусу. Третя категорія – персонал, який був фізично примушений або опинився під загрозою для свого життя.

Також є ті, хто відмовився підписувати контракт, але певний час продовжував працювати для забезпечення безпеки всього світу. Звісно, тих, хто свідомо підписав контракти, я вважаю зрадниками. Але ті, хто зміг утримувати належну роботу станції, при цьому не погоджуючись на співпрацю – це герої і професіонали своєї справи.

З початку цього року доступ персоналу на територію запорізької АЕС закрили для тих, хто не підписав контракти з так званою "АО Запорожская АЭС" – фейковою установою, яку створили окупанти. По суті, на станцію закрили доступ персоналу, який відповідав за радіаційну безпеку на блоках.

Фото: Обстріли ЗАЕС росіянами (з архіву Олексія Мельинчука)

Зараз росіянам на станції гостро не вистачає співробітників. Вони привозять своїх з РФ у так звані відрядження. Але запрошують людей, не знайомих з нашим обладнанням і з нашою специфікою його роботи. Адже за роки незалежності обладнання змінювалося, і також було перекладено на українську мову. Вони не розуміють, як з цим працювати. Тому є випадки, коли на блочному щиті керування, де завжди має бути п'ять спеціалістів, є тільки один працівник. Може в будь-який момент щось вийти з ладу, і втрата контролю над охолодженням ректора може призвести до тяжких наслідків.

Більшість з тих, хто міг працювати на ЗАЕС кваліфіковано, з Енергодару виїхав. Фейкове Керівництво АЕС від окупантів пробує навчати нових працівників, фактично з вулиці і без належного фаху та освіти. Але для роботи на станції потрібна профільна вища освіта.

Для навчання персоналу потрібно мати фаховий персонал навчально-тренувального центру, а більшість спеціалістів виїхало з окупації. Вони беруть тих, хто не відповідає стандартам працівника Запорізької АЕС. Хтось працює там певний час і звільняється. Хтось з набраних з вулиці приходив на роботу у стані алкогольного сп'яніння.

Є багато працівників, хто вивіз родини на деокуповані території й не бачить рідних вже більше двох років.

Фото: Росія порушила всі міжнародні норми. окупувавши ЗАЕС (з архіву Олексія Мельинчука)

Деякі керівники, які працювали на Запорізькій АЕС раніше, підписали контракти про співпрацю з окупантами. Якщо їм поставили задачу взяти кілька тисяч працівників, то вони беруть всіх підряд, щоб просто закрити це питання. Були випадки, коли в експлуатаційний підрозділ брали дівчину, яка закінчила всього дев'ять класів, а в підрозділ брали людей з профільною вищою освітою.

Як живе Енергодар в окупації

Зараз приїхати на неокуповані території України з Енергодару можливо, лише якщо їхати спершу в РФ, а потім – через єдиний відкритий прикордонний пункт в Сумській області. Немало людей їдуть на своєму транспорті через Європу або через Грузію, через країни Балтії.

Люди, які раніше працювали на ЗАЕС, отримують можливості працевлаштування в Україні, персонал переводять працювати на інші станції. Персонал має можливість підтримувати свою кваліфікацію, щоб після деакупації взяти під контроль реакторні установки та забезпечити радіаційну безпеку ЗАЕС на найвищому рівні.

Зараз в місті залишається близько третини з тієї кількості людей, які жили там раніше. Ціни на продукти в магазинах дуже високі. Якщо порівнювати, наприклад, з Мелітополем, то в Енергодарі вартість продуктів вища у три рази. Гривню як валюту з обігу вилучили: ходять лише рублі.

Фото: Олексій виїхав з Енергодару через півроку після окупації міста росіянами, зараз займається волонтерством (з особистого архіву)

Тяжко виживати тим, хто не "легалізував" себе при окупаційній владі, не отримав російські паспорти. З міста виїхати тяжко, бо на першому ж блокпості будуть питати паспорт і ставити питання, чому немає паспорта саме російського.

Тих, хто має проукраїнську позицію, забирають на допити. Сама наявність українського паспорта на окупованих територіях може призвести до тяжких наслідків. Проукраїнські мітинги пострілами та світлошумовими гранатами розганяли ще у 2022 році, а зараз провести такі події стало непосильною задачею.

До окупації все місто було заповнене автівками, в парках гуляли люди. Енергодар був живим і просто рідним. Зараз вулиці порожні. Залишається тільки мріяти про те, що його скоро буде звільнено. І допомагати Збройним Силам України є основною задачею громадянина України. Сподіваюся, скоро Енергодар очистять від окупантів та колаборантів, і всі співробітники зможуть повернутися на свої робочі місця. А всі мешканці – до свого рідного дому.