За втрату мов та культури. Канада виплатить корінним народам понад 2 млрд доларів

"Уряд та 325 корінних народів домовилися 2,8 мільярдами доларів врегулювати колективний позов, який мав на увазі виплату репарацій за втрату мови та культури", - йдеться у постанові.

Передбачається, що перед тим, як кошти почнуть виплачуватись потерпілим, це рішення ще має бути затверджено Федеральним судом.

Повідомляється, що Канада погодилася перерахувати 2,8 млрд доларів компенсаційних коштів до нового трастового фонду, який діятиме 20 років. Фонд буде працювати незалежно від федерального уряду.

Згідно з наявним комплексним планом, кошти мають бути використані на відновлення, захист, пропаганду та підтримку мов й культури корінних народів.