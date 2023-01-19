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Канада викликала посла Росії через обстріл Дніпра

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Канада, Четвер 19 січня 2023 04:46
Канада викликала посла Росії через обстріл Дніпра Фото: Канада викликала посла РФ через атаку по Дніпру (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Антон Малиновський

Канада викликала посла Росії в Оттаві, аби заявити про несприйняття жорстокої атаки на мирних людей в Дніпрі.

Про це заявила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Ми продовжимо душити російський режим скоординованими санкціями і продовжимо протистояти російській брехні фактами", - заявила Жолі.

Присутній на виступі міністр закордонних справ Великобританії Джеймс Клеверлі підтримав цю заяву.

Нагадаємо, що 14 січня під час чергової масованої атаки російські війська вдарили ракетою Х-22 по багатоповерхівці у Дніпрі.

Як стало відомо, внаслідок атаки російських терористів 236 квартир були зруйновані так, що їх неможливо буде відновити.

У Дніпрі 17 січня оголосили про завершення пошуково-рятувальної операції на місці удару по багатоповерхівці.

Внаслідок російської атаки по багатоповерхівці в Дніпрі загинуло щонайменше 45 людей.

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