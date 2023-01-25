За потерю языков и культуры. Канада выплатит коренным народам более 2 млрд долларов

Правительство Канады и представители более 300 коренных народов страны договорились о финансовой компенсации деструктивной внутренней политики в размере 2,8 млрд канадских долларов (около 2,1 млрд долларов США).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBC News.
"Правительство и 325 коренных народов договорились 2,8 миллиардами долларов урегулировать коллективный иск, который подразумевал выплату репараций за потерю языка и культуры", - говорится в постановлении.
Предполагается, что перед тем, как средства начнут выплачиваться пострадавшим, это решение еще должно быть утверждено Федеральным судом.
Сообщается, что Канада согласилась перечислить 2,8 млрд долларов компенсационных средств в новый трастовый фонд, который будет действовать 20 лет. Фонд будет работать независимо от федерального правительства.
Согласно имеющемуся комплексному плану, средства должны быть использованы на восстановление, защиту, пропаганду и поддержку языков и культуры коренных народов.
Ранее мы писали, что Канада намерена возглавить мирный процесс, направленный на прекращение гражданской войны в Камеруне.
Также сообщалось, что министерство иностранных дел Канады вызвало посла России в Оттаве, чтобы заявить о неприятии жестокой атаки на мирных людей в Днепре.
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