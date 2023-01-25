За потерю языков и культуры. Канада выплатит коренным народам более 2 млрд долларов

"Правительство и 325 коренных народов договорились 2,8 миллиардами долларов урегулировать коллективный иск, который подразумевал выплату репараций за потерю языка и культуры", - говорится в постановлении.

Предполагается, что перед тем, как средства начнут выплачиваться пострадавшим, это решение еще должно быть утверждено Федеральным судом.

Сообщается, что Канада согласилась перечислить 2,8 млрд долларов компенсационных средств в новый трастовый фонд, который будет действовать 20 лет. Фонд будет работать независимо от федерального правительства.

Согласно имеющемуся комплексному плану, средства должны быть использованы на восстановление, защиту, пропаганду и поддержку языков и культуры коренных народов.