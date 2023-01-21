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Канада очолить мирний процес щодо припинення громадянської війни в Камеруні

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Оттава, Субота 21 січня 2023 07:40
Канада очолить мирний процес щодо припинення громадянської війни в Камеруні Фото: Мелані Жолі (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Канада має намір очолити мирний процес, спрямований на припинення громадянської війни у Камеруні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBC News.

"Зацікавлені групи в Камеруні домовилися розпочати процес для досягнення всеосяжного, мирного та політичного вирішення конфлікту після переговорів з нашою участю", - заявила міністр закордонних справ Мелані Жолі.

За її словами, в африканській країні з 2017 року загинуло понад 6 тисяч осіб, і близько 600 тисяч дітей внаслідок військових дій втратили доступ до освіти.

За даними ООН, між силами державної безпеки Камеруну та озброєними групами продовжуються бойові дії, які регулярно призводять до вбивств та поранень мирних жителів.

Раніше ми писали, що міністерство закордонних справ Канади викликало посла Росії в Оттаві, щоб заявити про неприйняття жорстокої атаки на мирних людей у Дніпрі.

Також повідомлялося, що Канада передасть Україні ще 200 бронетранспортерів Senator для допомоги у боротьбі з російською агресією.

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