"Втратив у якості". Роналду однозначно оцінив можливість повернення до Європи

Форвард збірної Португалії більше не повернеться до Європи. За словами нападника, у Старому світі залишився лише один конкурентний чемпіонат.

"Я не повернуся в європейський футбол, двері повністю зачинені. Мені 38 років, а європейський футбол відчутно втратив у якості. Лише АПЛ набагато випереджає решту ліг", – заявив Роналду.

Окремо португалець "вколов" свого одвічного конкурента Ліонеля Мессі. Аргентинець перебрався до "Інтера Маямі", але для піренейця такий крок екс-лідера "Барселони" далекий від оптимального. Він упевнений, що чемпіонат Саудівської Аравії має більші перспективи.

"Саудівська ліга краща за МЛС. Я відкрив шляху до ліги Саудівської Аравії, тож тепер сюди їдуть усі гравці. За рік ліга Саудівської Аравії обійде турецьку лігу та лігу Нідерландів", – резюмував Роналду.

Хто такий Кріштіану Роналду

Уродженець острова Мадейра, один із найвидатніших футболістів в історії та володар низки рекордів. Вихованець лісабонського "Спортінга", дебютував на професіональному рівні в сезоні 2002/03.

Звідти він перебрався до МЮ у 2003 році та провів 6 сезонів на "Олд Траффорд". Наступні 9 кампаній португалець відіграв за мадридський "Реал", а ще три – за "Ювентус". У колекції трофеїв Роналду чемпіонські титули Англії, Іспанії, Італії, 5 медалей переможця Ліги чемпіонів, титул тріумфатора Євро-2016 та багато інших трофеїв. Форвард здобув 5 "Золотих м'ячів" (2008, 2013, 2014, 2016, 2017) і цілий розсип індивідуальних нагород.

У січні 2023-го Роналду підписав із "Аль-Насром" контракт на 2,5 роки. За цей час досвідчений нападник заробить орієнтовно 500 млн євро "чистими". Статистика португальця в "Аль-Насрі" – 19 матчів, 14 голів.