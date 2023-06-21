Роналду з переможним голом підкорив новий світовий рекорд

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Євро-2024, кваліфікація, група J, 4-й тур

Ісландія – Португалія – 0:1

Гол: Роналду, 89

Вилучення: Вілумссон, 81 (І, друга жовта картка)

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38-річний нападник вирвав для піренейців важку перемогу за хвилину до кінця основного часу. Допоміг португальцям стандарт – після розіграшу кутового пішов навіс до штрафного, де Інасіу головою скинув на Роналду. Той з кількох метрів спрямував м'яч у сітку.

Суддівська бригада зафіксувала офсайд у цьому епізоді. Однак, після перегляду епізоду арбітром VAR це рішення визнали помилковим. Забитий м'яч зарахували, а збірна Португалії оформила четверту перемогу з чотирьох можливих у кваліфікації до Євро-2024.

Гол і матч стали особливими для Роналду. П'ятиразовий володар "Золотого м'яча" першим в історії вийшов на рубіж 200 поєдинків у футболці національної команди. Окрім того, він закріпився у лідерах списку бомбардирів Португалії всіх часів (123 м'ячі).

Хто такий Кріштіану Роналду

Уродженець острова Мадейра, один із найвидатніших футболістів в історії та володар низки рекордів. Вихованець лісабонського "Спортінга", дебютував на професіональному рівні в сезоні 2002/03.

Звідти він перебрався до МЮ у 2003 році та провів 6 сезонів на "Олд Траффорд". Наступні 9 кампаній португалець відіграв за мадридський "Реал", а ще три – за "Ювентус". У колекції трофеїв Роналду чемпіонські титули Англії, Іспанії, Італії, 5 медалей переможця Ліги чемпіонів, титул тріумфатора Євро-2016 та багато інших трофеїв. Форвард здобув 5 "Золотих м'ячів" (2008, 2013, 2014, 2016, 2017) і цілий розсип індивідуальних нагород.

У січні 2023-го Роналду підписав із "Аль-Насром" контракт на 2,5 роки. За цей час досвідчений нападник заробить орієнтовно 500 млн євро "чистими". Потім португалець, найімовірніше, стане амбасадором заявки Саудівської Аравії на ЧС-2030.