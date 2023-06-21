Роналду з переможним голом підкорив новий світовий рекорд
Ювілейний матч на рівні національних команд форвард збірної Португалії Кріштіану Роналду ознаменував забитим м'ячем у ворота Ісландії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
Євро-2024, кваліфікація, група J, 4-й тур
Ісландія – Португалія – 0:1
Гол: Роналду, 89
Вилучення: Вілумссон, 81 (І, друга жовта картка)
38-річний нападник вирвав для піренейців важку перемогу за хвилину до кінця основного часу. Допоміг португальцям стандарт – після розіграшу кутового пішов навіс до штрафного, де Інасіу головою скинув на Роналду. Той з кількох метрів спрямував м'яч у сітку.
Суддівська бригада зафіксувала офсайд у цьому епізоді. Однак, після перегляду епізоду арбітром VAR це рішення визнали помилковим. Забитий м'яч зарахували, а збірна Португалії оформила четверту перемогу з чотирьох можливих у кваліфікації до Євро-2024.
Гол і матч стали особливими для Роналду. П'ятиразовий володар "Золотого м'яча" першим в історії вийшов на рубіж 200 поєдинків у футболці національної команди. Окрім того, він закріпився у лідерах списку бомбардирів Португалії всіх часів (123 м'ячі).
Хто такий Кріштіану Роналду
Уродженець острова Мадейра, один із найвидатніших футболістів в історії та володар низки рекордів. Вихованець лісабонського "Спортінга", дебютував на професіональному рівні в сезоні 2002/03.
Звідти він перебрався до МЮ у 2003 році та провів 6 сезонів на "Олд Траффорд". Наступні 9 кампаній португалець відіграв за мадридський "Реал", а ще три – за "Ювентус". У колекції трофеїв Роналду чемпіонські титули Англії, Іспанії, Італії, 5 медалей переможця Ліги чемпіонів, титул тріумфатора Євро-2016 та багато інших трофеїв. Форвард здобув 5 "Золотих м'ячів" (2008, 2013, 2014, 2016, 2017) і цілий розсип індивідуальних нагород.
У січні 2023-го Роналду підписав із "Аль-Насром" контракт на 2,5 роки. За цей час досвідчений нападник заробить орієнтовно 500 млн євро "чистими". Потім португалець, найімовірніше, стане амбасадором заявки Саудівської Аравії на ЧС-2030.
Honrar o caminho Do início de tudo até hoje: Cristiano Ronaldo, o melhor de sempre! #VesteABandeira pic.twitter.com/YyMAfh54g0— Portugal (@selecaoportugal) June 20, 2023
До слова, раніше медіа оприлюднили умови дошлюбного контракту Роналду з Джорджиною Родрігес.
Нагадаємо, іспанець Хесус Навас випередив Роналду та Мбаппе в перегонах за європейським треблом.
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