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Маєток і довічне утримання: медіа з'ясували відступні коханої Роналду за можливий розрив

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Ер-Ріяд, Понеділок 19 червня 2023 16:29
Маєток і довічне утримання: медіа з'ясували відступні коханої Роналду за можливий розрив Фото: Джорджина Родрігес і Кріштіану Роналду на Майорці (instagram.com/georginagio)
Автор: Антон Федорців

Фінансове становище Джорджини Родрігес не надто похитнеться навіть у випадку завершення взаємин із п'ятиразовим володарем "Золотого м'яча" Кріштіану Роналду. Наречений іспанки зобов'язався утримувати її до смерті.

Про такі умови договору між Джорджиною Родрігес і Кріштіану Роналду дізналися журналісти TV Guia, повідомляє РБК-Україна з посиланням на La Vanguardia.

Інфлюенсерка нібито підписала передшлюбний контракт із португальцем. У випадку розриву їй відійде нерухомість і фіксований щомісячний платіж до кінця життя.

Якщо стосунки Родрігес із Роналду завершаться, то іспанська модель забере собі маєток у Мадриді. Окрім того, зірковий футболіст платитиме їй 100 тисяч євро щомісяця. Така угода була укладена сторонами ще в 2019 році на спеціальній таємній церемонії.

Роналду почав зустрічатися з Родрігес у 2016 році. Іспанська красуня народила чемпіону Європи-2016 трьох дітей, а також допомагає виховувати ще трьох. Попри регулярні чутки про близький розрив взаємин, джерело видання переконане – спільне життя пари позбавлене конфліктів.

Хто такий Кріштіану Роналду

Уродженець острова Мадейра, один із найвидатніших футболістів усіх часів і володар низки рекордів. Вихованець лісабонського "Спортінга", дебютував на професіональному рівні в сезоні 2002/03.

Звідти він перебрався до МЮ у 2003 році та провів 6 сезонів на "Олд Траффорд". Наступні 9 кампаній португалець відіграв за мадридський "Реал", а ще три – за "Ювентус". У колекції трофеїв Роналду чемпіонські титули Англії, Іспанії, Італії, 5 медалей переможця Ліги чемпіонів, титул тріумфатора Євро-2016 та багато інших трофеїв. Форвард здобув 5 "Золотих м'ячів" (2008, 2013, 2014, 2016, 2017) і цілий розсип індивідуальних нагород.

У січні 2023-го Роналду підписав із "Аль-Насром" контракт на 2,5 роки. За цей час досвідчений нападник заробить орієнтовно 500 млн євро "чистими". Потім португалець, найімовірніше, стане амбасадором заявки Саудівської Аравії на ЧС-2030.

До слова, раніше зібрали світлини нової обраниці Лукаку в спеціальній підбірці.

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