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"Потерял в качестве". Роналду однозначно оценил возможность возвращения в Европу

Фото: Криштиану Роналду в лагере сборной Португалии (facebook.com/PORTUGAL)
Автор: Антон Федорцив

Пятикратный обладатель "Золотого мяча" Криштиану Роналду сравнил Профессиональную лигу Саудовской Аравии с североамериканской МЛС, а также четко обозначил позицию относительно выступлений в европейских чемпионатах в будущем.

Слова нападающего аравийского "Аль-Насра" привел журналист Фабрицио Романо, сообщает РБК-Украина со ссылкой на персональный Twitter инсайдера.

Форвард сборной Португалии больше не вернется в Европу. По словам нападающего, в Старом свете остался только один конкурентный чемпионат.

"Я не вернусь в европейский футбол, дверь полностью закрыта. Мне 38 лет, а европейский футбол ощутимо потерял в качестве. Только АПЛ намного опережает остальные лиги", – заявил Роналду.

Отдельно португалец "уколол" своего извечного конкурента Лионеля Месси. Аргентинец перебрался в "Интер Майами", но для пиренейца такой шаг экс-лидера "Барселоны" далек от оптимального. Он уверен, что чемпионат Саудовской Аравии более перспективен.

"Саудовская лига лучше МЛС. Я открыл пути в лигу Саудовской Аравии, поэтому теперь сюда едут все игроки. За год лига Саудовской Аравии обойдет турецкую лигу и лигу Нидерландов", – резюмировал Роналду.

Кто такой Криштиану Роналду

Уроженец острова Мадейра, один из величайших футболистов в истории и обладатель ряда рекордов. Воспитанник лиссабонского "Спортинга", дебютировал на профессиональном уровне в сезоне 2002/03.

Оттуда он перебрался в МЮ в 2003 году и провел 6 сезонов на "Олд Траффорд". Следующие 9 кампаний португалец отыграл за мадридский "Реал", а еще три – в "Ювентусе". В коллекции трофеев Роналду чемпионские титулы Англии, Испании, Италии, 5 медалей победителя Лиги чемпионов, титул триумфатора Евро-2016 и многие другие трофеи. Форвард получил 5 "Золотых мячей" (2008, 2013, 2014, 2016, 2017) и целую россыпь индивидуальных наград.

В январе 2023 года Роналду подписал с "Аль-Насром" контракт на 2,5 года. За это время опытный нападающий заработает ориентировочно 500 млн евро "чистыми". Статистика португальца в "Аль-Насре" – 19 матчей, 14 голов.

К слову, летом Роналду установил новый мировой рекорд по количеству матчей в сборной.

К слову, ранее медиа обнародовали условия предбрачного контракта Роналду с Джорджиной Родригес.

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