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Навроцький і Туск публічно посперечались через території

09:57 18.09.2026 Пт
2 хв
aimg Олена Чупровська
Фото: президент Польщі Кароль Навроцький (Getty Images)

Польща готова втратити територію, але ніколи не втратить свою душу і Батьківщину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Польщі Кароля Навроцького в Х.

Президент Польщі звернувся до співвітчизників з емоційним посланням про єдність нації.

"Ми - народ, який може втратити територію, але ніколи не втратить душу. Ми можемо віддати територію, але ніколи не віддамо нашу Батьківщину", - заявив Навроцький.

Виступ відбувся у місті Влодава, розташованому на сході Польщі неподалік кордону з Білоруссю.

Допис стосувався річниці поразки Польщі на початку Другої світової війни, коли її західну частину окупували війська Вермахту, а східну - Радянського Союзу.

Оновлено. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск відреагував на заяву Навроцького про території.

"Пане президенте, я пропоную видалити цей допис. Ми не маємо наміру поступатися бодай клаптиком нашої території", - йдеться у дописі.

Тим часом президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати досягли значного прогресу у створенні власної військової бази на території Польщі.

За його словами, конкретне місце розташування бази оголосять найближчим часом, а прогрес у перемовинах він пов'язав із рішучістю президента Польщі Кароля Навроцького.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск терміново скликав міністрів з представниками уряду, армії та спецслужб після російських ударів по станції Ягодин біля польського кордону.

Тоді Туск попередив, що найближчі місяці стануть періодом інтенсивних дій з боку Росії, і не виключив, що ескалація може торкнутися й польської території.

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