Навроцкий и Туск публично поспорили из-за территории

Президент Польши обратился к соотечественникам с эмоциональным посланием о единстве нации.

"Мы - народ, который может потерять территорию, но никогда не потеряет душу. Мы можем отдать территорию, но никогда не отдадим нашу Родину", - заявил Навроцкий.

Выступление состоялось в городе Влодава, расположенном на востоке Польши недалеко от границы с Беларусью.

Сообщение касалось годовщины поражения Польши в начале Второй мировой войны, когда ее западную часть оккупировали войска Вермахта, а восточную - Советского Союза.

Обновлено. Премьер-министр Польши Дональд Туск отреагировал на заявление Навроцкого о территориях.

"Господин президент, я предлагаю удалить это сообщение. Мы не намерены уступать даже клочок нашей территории", - говорится в сообщении.

Тем временем президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты добились значительного прогресса в создании собственной военной базы на территории Польши.

По его словам, конкретное местоположение базы будет объявлено в ближайшее время, а прогресс в переговорах он связал с решимостью президента Польши Кароля Навроцкого.