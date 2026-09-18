ua en ru
Пт, 18 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Навроцький і Туск публічно посперечались через території

09:57 18.09.2026 Пт
2 хв
aimg Олена Чупровська
Навроцький і Туск публічно посперечались через території Фото: президент Польщі Кароль Навроцький (Getty Images)
Вимкни хаос міжнародних новин! Отримуй тільки важливе з РБК-Україна у Google

Польща готова втратити територію, але ніколи не втратить свою душу і Батьківщину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Польщі Кароля Навроцького в Х.

Президент Польщі звернувся до співвітчизників з емоційним посланням про єдність нації.

"Ми - народ, який може втратити територію, але ніколи не втратить душу. Ми можемо віддати територію, але ніколи не віддамо нашу Батьківщину", - заявив Навроцький.

Виступ відбувся у місті Влодава, розташованому на сході Польщі неподалік кордону з Білоруссю.

Допис стосувався річниці поразки Польщі на початку Другої світової війни, коли її західну частину окупували війська Вермахту, а східну - Радянського Союзу.

Оновлено. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск відреагував на заяву Навроцького про території.

"Пане президенте, я пропоную видалити цей допис. Ми не маємо наміру поступатися бодай клаптиком нашої території", - йдеться у дописі.

Тим часом президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати досягли значного прогресу у створенні власної військової бази на території Польщі.

За його словами, конкретне місце розташування бази оголосять найближчим часом, а прогрес у перемовинах він пов'язав із рішучістю президента Польщі Кароля Навроцького.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск терміново скликав міністрів з представниками уряду, армії та спецслужб після російських ударів по станції Ягодин біля польського кордону.

Тоді Туск попередив, що найближчі місяці стануть періодом інтенсивних дій з боку Росії, і не виключив, що ескалація може торкнутися й польської території.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Польща Кароль Навроцький
Новини
Унаслідок обстрілу Київщини постраждала ціла родина, поранені діти (фото)
Унаслідок обстрілу Київщини постраждала ціла родина, поранені діти (фото)
Аналітика
Розхитувати ситуацію перед зимою – невдячна справа: інтерв’ю з Ігорем Тереховим
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Розхитувати ситуацію перед зимою – невдячна справа: інтерв’ю з Ігорем Тереховим