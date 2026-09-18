Навроцький і Туск публічно посперечались через території
Польща готова втратити територію, але ніколи не втратить свою душу і Батьківщину.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Польщі Кароля Навроцького в Х.
Президент Польщі звернувся до співвітчизників з емоційним посланням про єдність нації.
"Ми - народ, який може втратити територію, але ніколи не втратить душу. Ми можемо віддати територію, але ніколи не віддамо нашу Батьківщину", - заявив Навроцький.
Виступ відбувся у місті Влодава, розташованому на сході Польщі неподалік кордону з Білоруссю.
Допис стосувався річниці поразки Польщі на початку Другої світової війни, коли її західну частину окупували війська Вермахту, а східну - Радянського Союзу.
Оновлено. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск відреагував на заяву Навроцького про території.
"Пане президенте, я пропоную видалити цей допис. Ми не маємо наміру поступатися бодай клаптиком нашої території", - йдеться у дописі.
Тим часом президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати досягли значного прогресу у створенні власної військової бази на території Польщі.
За його словами, конкретне місце розташування бази оголосять найближчим часом, а прогрес у перемовинах він пов'язав із рішучістю президента Польщі Кароля Навроцького.
Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск терміново скликав міністрів з представниками уряду, армії та спецслужб після російських ударів по станції Ягодин біля польського кордону.
Тоді Туск попередив, що найближчі місяці стануть періодом інтенсивних дій з боку Росії, і не виключив, що ескалація може торкнутися й польської території.