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Навроцкий и Туск публично поспорили из-за территории

09:57 18.09.2026 Пт
2 мин
aimg Елена Чупровская
Навроцкий и Туск публично поспорили из-за территории Фото: президент Польши Кароль Навроцкий (Getty Images)
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Польша готова потерять территорию, но никогда не потеряет свою душу и Родину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Польши Кароля Навроцкого в Х.

Президент Польши обратился к соотечественникам с эмоциональным посланием о единстве нации.

"Мы - народ, который может потерять территорию, но никогда не потеряет душу. Мы можем отдать территорию, но никогда не отдадим нашу Родину", - заявил Навроцкий.

Выступление состоялось в городе Влодава, расположенном на востоке Польши недалеко от границы с Беларусью.

Сообщение касалось годовщины поражения Польши в начале Второй мировой войны, когда ее западную часть оккупировали войска Вермахта, а восточную - Советского Союза.

Обновлено. Премьер-министр Польши Дональд Туск отреагировал на заявление Навроцкого о территориях.

"Господин президент, я предлагаю удалить это сообщение. Мы не намерены уступать даже клочок нашей территории", - говорится в сообщении.

Тем временем президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты добились значительного прогресса в создании собственной военной базы на территории Польши.

По его словам, конкретное местоположение базы будет объявлено в ближайшее время, а прогресс в переговорах он связал с решимостью президента Польши Кароля Навроцкого.

Напомним, ранее премьер-министр Польши Дональд Туск срочно созвал министров с представителями правительства, армии и спецслужб после российских ударов по станции Ягодин у польской границы.

Тогда Туск предупредил, что ближайшие месяцы станут периодом интенсивных действий со стороны России, и не исключил, что эскалация может затронуть и польскую территорию.

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