"Втратимо Херсон". Зеленський розкритикував ідею Келлога про буферну зону в 15 км

За словами Зеленського, питання щодо демілітаризованої зони та розведення військ він чув "від різних людей, від різних розвідок". Однак, він зауважив, що офіційно Україні ніхто такого не пропонував.

"Як сапери: всі шукають якісь можливості, який ще з нами експеримент провести", - додав Зеленський.

Водночас він зауважив, що ця ідея не дуже жива.

"Це залежить від формату моніторинга. Питання демілітаризованої зони в обидва боки - а чому по 15?.. І з якої лінії ми будемо рахувати, з кордону, з якої контактної лінії", - сказав Зеленський.

За словами президента, в цьому питанні виникає багато складнощів. Він згадав, що на Україну летіли ракети й з території Білорусі, а отже виходить, що на 15 км вглиб білоруського кордону, за відповідною логікою, теж треба створювати ДМЗ.

"Крім того, дальність сучасної артилерії та дронів суттєво перевищує 15 км. Навіть якщо ми будемо говорити про 15 кілометрів, що ми будемо робити з містом Херсон? Це одразу означає, що в Херсоні не буде наших військ. Не буде наших військ в Херсоні - у нас не буде Херсону", - зауважив Зеленський.

Він додав, що аналогічна ситуація зокрема і з Покровськом та іншими прифронтовими містами.

"Ілюзій що порушень cease-fire (припинення вогню, - ред.) не буде - ілюзій немає, вони будуть. Але це дуже важливий крок. Якщо після того погодитись на буферну зону і відійти на 15 кілометрів, то такі міста як Херсон, Харків і Суми, у всіх буде начебто мир, а у них буде продовжуватись війна. Тому що до них буде долітати артилерія. Тому про це передчасно говорити. Ідея (щодо розведення військ, - ред.) на сьогодні не жива ", - підсумував президент.