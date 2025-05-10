"Потеряем Херсон". Зеленский раскритиковал идею Келлога о буферной зоне в 15 км

По словам Зеленского, вопрос о демилитаризованной зоне и разведении войск он слышал "от разных людей, от разных разведок". Однако, он отметил, что официально Украине никто такого не предлагал.

"Как саперы: все ищут какие-то возможности, какой еще с нами эксперимент провести", - добавил Зеленский.

В то же время он отметил, что эта идея не очень живая.

"Это зависит от формата мониторинга. Вопрос демилитаризованной зоны в обе стороны - а почему по 15? И с какой линии мы будем считать, с границы, с какой контактной линии", - сказал Зеленский.

По словам президента, в этом вопросе возникает много сложностей. Он вспомнил, что на Украину летели ракеты и с территории Беларуси, а значит получается, что на 15 км вглубь белорусской границы, по соответствующей логике, тоже надо создавать ДМЗ.

"Кроме того, дальность современной артиллерии и дронов существенно превышает 15 км. Даже если мы будем говорить о 15 километрах, что мы будем делать с городом Херсон? Это сразу означает, что в Херсоне не будет наших войск. Не будет наших войск в Херсоне - у нас не будет Херсона", - отметил Зеленский.

Он добавил, что аналогичная ситуация в том числе и с Покровском и другими прифронтовыми городами.

"Иллюзий что нарушений сизфаер не будет - иллюзий нет, они будут. Но это очень важный шаг. Если после того согласиться на буферную зону и отойти на 15 километров, то такие города как Херсон, Харьков и Сумы, у всех будет вроде бы мир, а у них будет продолжаться война. Потому что к ним будет долетать артиллерия. Поэтому об этом преждевременно говорить. Идея (относительно разведения войск, - ред.) на сегодня не живая", - подытожил президент.